بعد اقتحام الكونغرس.. استقالات داخل البيت الأبيض ووزراء ونواب يبحثون عزل ترمب

أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الأربعاء أن عددًا من الوزراء في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب ناقشوا إمكانية تنحيته بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكونغرس (الكابيتول) لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها، كما أعلنت اثنتين من كبار موظفي البيت الأبيض استقالتهما.

ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية هي "سي إن إن" و"سي بي إس" و"إيه بي سي" عن مصادر لم تسمها أن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي.

ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمل أعباء منصبه".

After violent pro-Trump protesters stormed the US Capitol, a growing number of Republican leaders tell CNN they believe Donald Trump should be removed from office before January 20 https://t.co/TSkpIaatTD

ويتطلب تفعيل هذا التعديل أن تجتمع الحكومة برئاسة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، للتصويت على قرار تنحية ترمب.

كما دعت النائبة الديمقراطية إلهان عمر، إلي ضرورة تفعيل مواد المادة 25 من الدستور الأمريكي التي تنص على إمكانية عزل الرئيس وتولي نائبه المسؤولية.

وقالت اليوم الخميس "أنا أقوم بإعداد مواد الإقالة، يجب عزل دونالد ترامب من قبل مجلس النواب وإزاحته من منصبه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي".

I am drawing up Articles of Impeachment.

Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.

We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021