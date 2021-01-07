أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، انتهاء الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس بعد التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.
وصدّق الكونغرس على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب، ما يمهد الطريق لتولي بايدن للرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني.
وكان قد عاد المشرعون الأمريكيون إلى مبنى الكابيتول بعد ساعات من اقتحام المتظاهرين المؤيدين للرئيس دونالد ترمب المبنى ووقف جلسة مشتركة للكونغرس، ووقوع قتلى وجرحى واعتقال العشرات وفرض حظر تجول في العاصمة.
واستأنف المشرعون التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، ويترأس الجلسة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، وبدأت باستعراض نتائج مختلف الولايات والمصادقة عليها.
بالتزامن مع هذه التطورات، بدأت استقالات بإدارة ترمب داخل البيت الأبيض احتجاجا على أحداث الكونغرس، كما دعا وزراء ونواب إلى عزل قبل 20 يناير/كانون الثاني.
وقد رفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة الاعتراض المقدم على نتيجة الانتخابات الرئاسية بولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من الليلة الماضية بعد ساعات قليلة من اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكابيتول.
وهذه أبرز تطورات التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية:
- ترمب: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير.
- الكونغرس يصدق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب.
- نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يعلن موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي ما يمهد الطريق لتولي بايدن للرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني.
- نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يعلن انتهاء الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس بعد التصديق على فوز بايدن بالرئاسة.
- الكونغرس يصدق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
- الكونغرس بمجلسيه يواصل التصديق على نتائج ولايات متبقية بعد رفض مجلسي الشيوخ والنواب الاعتراض على نتيجة الانتخابات في بنسيلفانيا.
- تيد كروز: أنا واثق بأنه سيكون لدينا عملية نقل للسلطة منظمة وسلمية كما ينص الدستور.
- تيد كروز: الكونغرس أدى مهمته الدستورية باستكمال عملية التصديق على نتائج المجمع الانتخابي.
- تيد كروز: يجب أن نعود للتعاون سويا وأن نضع هذا الغضب والانقسام خلفنا.
- السيناتور الجمهوري تيد كروز: الهجوم على مبنى الكونغرس عمل إرهابي حقير.
- مجلس النواب يرفض الاعتراض على نتائج الانتخابات في بنسلفانيا بـ 282 صوتا مقابل تأييد 138.
- بلومبرغ: مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أخبر مقربين منه بأنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه خلال الأيام المتبقية من إدارة ترمب.
- مجلس النواب يرفض الاعتراض على نتائج الانتخابات في بنسلفانيا.
- وزيرة الداخلية البريطانية: تعليقات ترمب أدت مباشرة إلى أعمال العنف في واشنطن وامتناعه عن إدانة العنف خطأ.
- مؤشرات التصويت في مجلس النواب على الاعتراض على نتائج الانتخابات بولاية بنسيلفانيا تتجه إلى رفض الاعتراض.
- الرئيس الإيراني: انتشار الشعبوية في الولايات المتحدة ووصول شخص مثل ترمب إلى السلطة خلق مشاكل كبيرة لأمريكا والعالم خاصة في الشرق الأوسط.
- الرئيس الإيراني: ما حدث في الولايات المتحدة أظهر فشل الديمقراطية الأمريكية وهشاشتها.
- موقع ذا هيل: مناقشات مسؤولي الإدارة بشأن تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس تبدو محدودة وليس واضحا ما إذا كان التحرك يحظى بدعم عدد كاف من الوزراء.
- موقع ذا هيل عن مسؤول بالبيت الأبيض: لم يتم التواصل مع مايك بنس بشأن أي تحرك لتفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس.
- مجلس النواب يصوت على الاعتراض على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.
- السيناتور الجمهوري بات تومي يحمل ترمب المسؤولية عن احتجاجات واشنطن ويصفه بـ"الغوغائي".
- السيناتور الديمقراطي كريس مورفي يدعو إلى إجراء تحقيق كامل بشأن اقتحام مؤيدي ترامب الكونغرس.
- بلومبرغ: استقالة نائب مستشار الأمن القومي مات بوتينغر بسبب اقتحام الكونغرس.
- مجلس النواب يناقش الاعتراض على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.
- مجلس الشيوخ يرفض الاعتراض على نتائج الانتخابات في بنسيلفانيا بـ 92 صوتا مقابل تأييد 7.
- مجلس الشيوخ يبدأ التصويت على الاعتراض على نتائج الانتخابات في ولاية بنسيلفانيا.
- مجلس الشيوخ ومجلس النواب يتجهان لعقد جلسة منفصلة لمناقشة الاعتراض على نتائج ولاية بنسلفانيا.
- رفع جلسة غرفتي الكونغرس المشتركة بعد الاعتراض على نتيجة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.
- أعضاء جمهوريون من مجلس النواب والسيناتور الجمهوري جوش هولي يعترضون على نتيجة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.
- الكونغرس بغرفتيه يستأنف إجراءات التصديق على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
- الكونغرس يبدأ الجلسة المشتركة لمجلسيه لاستكمال التصديق على نتائج الانتخابات في باقي الولايات.
- مجلس النواب يرفض الاعتراض على نتائج الانتخابات في أريزونا بـ 303 أصوات معارضة مقابل 121 مؤيدا للاعتراض.
- رئيس شرطة العاصمة واشنطن: 4 أشخاص لقوا حتفهم في أحداث الكونغرس.
- وسائل إعلام أمريكية: مسؤولون جمهوريين يدرسون عدة خيارات منها محاكمة ترمب برلمانيا أو عزله.
- مواقع أمريكية: الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب يطالبون بتفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل الرئيس.
- مايك بنس نائب الرئيس، يستهل الجلسة بالتنديد بـ "أعمال العنف" التي شهدها مقر الكونغرس والتعبير عن أسفه لهذا "اليوم المظلم".
- المشرعون الأمريكيون يعودون إلى مبنى الكابيتول للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وسيواصلون الجلسة حتى مساء اليوم.
- موقع تويتر يحظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب لمدة 12 ساعة ويهدد بـ "تعليق دائم" له.
- مراسل الجزيرة: يتم الآن إعادة صناديق وثائق المصادقة على فوز بايدن إلى قاعة مجلس الشيوخ.
- مراسل الجزيرة: أعضاء مجلس الشيوخ يعودون تباعا إلى قاعة المجلس لاستئناف مناقشة الاعتراض على نتائج ولاية أريزونا.
- كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة في بيان: الفوضى التي شهدتها العاصمة واشنطن هي نتيجة جهود غير قانونية لقلب النتائج المشروعة لانتخابات ديمقراطية.
- موقع تويتر يحذف 3 تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب كرر فيها مزاعمه عن حصول تزوير في الانتخابات.
- النائبة الجمهورية ليز تشيني: الرئيس ترامب يسيء استخدام ثقة الشعب الأميركي وثقة أولئك الذين دعموه.
- نيويورك تايمز عن مسؤولين في وزارة الدفاع والإدارة الأمريكية: نائب الرئيس مايك بنس وليس الرئيس ترمب من وافق على أمر نشر الحرس الوطني في واشنطن.
- فيسبوك يحذف مقطع فيديو نشره ترمب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الفيديو يحض على العنف أكثر مما يدعو للهدوء.
- السيناتور بيرني ساندرز: ترمب هو المسؤول المباشر عن الفوضى التي حصلت وسيدخل التاريخ بصفته أخطر رئيس على الإطلاق.
- رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال المتقاعد جوزيف دانفورد: ما شهدناه اليوم اعتداء مشين على ديمقراطيتنا ويوم حزين بالنسبة لأمتنا.
- رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: قرار اتخذ بعد اتصالات مع بنس وآخرين باستئناف عملية التصديق على فوز بايدن الليلة بمجرد تأمين مبنى الكونغرس.
- زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر يؤكد استئناف جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات عند الثامنة بتوقيت واشنطن.
- وزير الخارجية مايك بومبيو: اقتحام مبنى الكونغرس أمر غير مقبول، ولا يمكن التساهل مع هذا العنف سواء في الداخل أو في الخارج.
- الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش: هكذا يتم الاعتراض على نتائج الانتخابات في جمهورية الموز وليس في دولة ديمقراطية.
- نائب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي: الكونغرس سيعود للعمل الليلة للتصديق على نتائج الانتخابات.