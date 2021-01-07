الكونغرس يصدق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، انتهاء الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس بعد التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

وصدّق الكونغرس على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب، ما يمهد الطريق لتولي بايدن للرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني.

وكان قد عاد المشرعون الأمريكيون إلى مبنى الكابيتول بعد ساعات من اقتحام المتظاهرين المؤيدين للرئيس دونالد ترمب المبنى ووقف جلسة مشتركة للكونغرس، ووقوع قتلى وجرحى واعتقال العشرات وفرض حظر تجول في العاصمة.

واستأنف المشرعون التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، ويترأس الجلسة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، وبدأت باستعراض نتائج مختلف الولايات والمصادقة عليها.

بالتزامن مع هذه التطورات، بدأت استقالات بإدارة ترمب داخل البيت الأبيض احتجاجا على أحداث الكونغرس، كما دعا وزراء ونواب إلى عزل قبل 20 يناير/كانون الثاني.

وقد رفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة الاعتراض المقدم على نتيجة الانتخابات الرئاسية بولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من الليلة الماضية بعد ساعات قليلة من اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكابيتول.

وهذه أبرز تطورات التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية: