البث الحي
الأخبار|أمريكا

قس يصلي في الكونغرس بعد التصديق على فوز بايدن (فيديو)

7/1/2021

فور إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، صلى القس تشابلن بيري سي بلاك صلاة شكر بينما وقف الجميع داخل القاعة في مشهد مهيب.

وقال القس بيري في بداية صلاته "رب حياتنا وسيد أمتنا الحبيبة ندين تدنيس مبنى الكونغرس وسفك الدماء البريئة وخسارة الحياة وأرواح الناس والتهديد الذي لحق أمتنا".

وأضاف "هذه المآسي ذكرتنا بأن الكلمات تبقى مهمة، وأن قوة الحياة والموت تكمن في النبرة التي نستخدمها، إذن تم تنبيهنا أن التأهب المتواصل يبقى الثمن الذي ندفعه من خلال حريتنا".

وتابع "أيها الرب لقد مكنتنا من أن نتذكر بأننا في حاجة لرؤية الإنسانية المشتركة فيما بيننا التي تعكس صورتك؛ لقد عززت إصرارنا لحماية دستور الولايات المتحدة الأمريكية والدفاع عنه ضد كل الأعداء بالداخل والخارج".

وأردف "استخدمنا كي نجلب التعافي والوحدة لهذه الأمة المنقسمة والعالم المنقسم، شكرا لما أنعمت على صناع القرار بغض النظر عن كل التهديدات، أبعد عنا كل الرغبات الخاطئة، واجعل قلوبنا تميل نحو تحقيق إرادتك وأرشدنا إلى طريق السلام".

واختتم بالقول "فليبارك الرب الولايات المتحدة الأمريكية".

ثم أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، انتهاء الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس بعد التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

وكان قد عاد المشرعون الأمريكيون إلى مبنى الكابيتول بعد ساعات من اقتحام المتظاهرين المؤيدين للرئيس دونالد ترمب المبنى ووقف جلسة مشتركة للكونغرس، ووقوع قتلى وجرحى واعتقال العشرات وفرض حظر تجوال في العاصمة.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مستوطنون يقتحمون مقام النبي موسى بالضفة الغربية (فيديو)

مجموعة من المستوطنين اقتحموا المقام، وتجوّلوا فيه (موافع التواصل)

محكمة عراقية تصدر مذكرة اعتقال بحق ترمب.. ما التهمة؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

انقلاب ترمب الفاشل.. وأسوأ الدروس!

ترمب

فوضى غير مسبوقة.. صدمة وذهول في العالم بعد اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس

أنصار دونالد ترمب أمام مبنى الكابيتول-6 يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

إسرائيل تكشف للمرة الأولى عدد قتلى مواطنيها بصواريخ صدام حسين قبل 30 عاما

صورة لآثار قصف صواريخ اسكود العراقية على تل أبيب في عام 1991 (غيتي - أرشيفية)

أنور قرقاش يكشف مصير المطالب الـ13 للمصالحة مع قطر

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله: قطر انتصرت وثمن المعركة كان هائلا

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله (مواقع التواصل)

"صلوا عليّ صلاة غائب".. مشهد صادم لشاب مصري يحتضر داخل مستشفى العزل (فيديو)

شاب مصري مصاب بفيروس كورونا يطالب بأداء صلاة الغائب عليه (مواقع التواصل)