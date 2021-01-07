قس يصلي في الكونغرس بعد التصديق على فوز بايدن (فيديو)

فور إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، صلى القس تشابلن بيري سي بلاك صلاة شكر بينما وقف الجميع داخل القاعة في مشهد مهيب.

وقال القس بيري في بداية صلاته "رب حياتنا وسيد أمتنا الحبيبة ندين تدنيس مبنى الكونغرس وسفك الدماء البريئة وخسارة الحياة وأرواح الناس والتهديد الذي لحق أمتنا".

وأضاف "هذه المآسي ذكرتنا بأن الكلمات تبقى مهمة، وأن قوة الحياة والموت تكمن في النبرة التي نستخدمها، إذن تم تنبيهنا أن التأهب المتواصل يبقى الثمن الذي ندفعه من خلال حريتنا".

وتابع "أيها الرب لقد مكنتنا من أن نتذكر بأننا في حاجة لرؤية الإنسانية المشتركة فيما بيننا التي تعكس صورتك؛ لقد عززت إصرارنا لحماية دستور الولايات المتحدة الأمريكية والدفاع عنه ضد كل الأعداء بالداخل والخارج".

وأردف "استخدمنا كي نجلب التعافي والوحدة لهذه الأمة المنقسمة والعالم المنقسم، شكرا لما أنعمت على صناع القرار بغض النظر عن كل التهديدات، أبعد عنا كل الرغبات الخاطئة، واجعل قلوبنا تميل نحو تحقيق إرادتك وأرشدنا إلى طريق السلام".

واختتم بالقول "فليبارك الرب الولايات المتحدة الأمريكية".

ثم أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، انتهاء الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس بعد التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

وكان قد عاد المشرعون الأمريكيون إلى مبنى الكابيتول بعد ساعات من اقتحام المتظاهرين المؤيدين للرئيس دونالد ترمب المبنى ووقف جلسة مشتركة للكونغرس، ووقوع قتلى وجرحى واعتقال العشرات وفرض حظر تجوال في العاصمة.