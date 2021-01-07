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قرقاش: هذه مشكلة الإمارات الأساسية مع تركيا

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (مواقع التواصل)
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (مواقع التواصل)
7/1/2021

قلل وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، من شأن الخلاف بين بلاده وتركيا، وقال إن أبو ظبي هي "الشريك التجاري الأول" لأنقرة في الشرق الأوسط.

وقال قرقاش في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الخميس، إن "الإمارات هي الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأوسط" مشيرا إلى أن بلاده غير سعيدة بالخلاف مع تركيا ولا تسعى لزيادته.
وأضاف أن "مشكلة الإمارات الأساسية مع تركيا هي سعي الأخيرة لتوسيع دورها على حساب الدول العربية".

وتأتي تصريحات قرقاش بعد الإعلان، الثلاثاء، عن انتهاء أزمة خليجية استمرت منذ 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

والثلاثاء، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وجاء انعقاد القمة، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، منذ يونيو/ حزيران 2017، حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة بلومبرغ الأمريكية

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