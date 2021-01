توابع اقتحام الكونغرس.. قرار جديد من فيسبوك وإنستغرام بشأن حسابي ترمب

قال الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن الشركة ستمدد الحظر المفروض على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على فيسبوك وإنستغرام خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل لحين اكتمال عملية انتقال السلطة.

يأتي القرار بعد أن أعلنت شركة فيسبوك، أمس الأربعاء، أنها ستعلق حساب ترمب لمدة 24 ساعة في الوقت الذي سارعت فيه شركات التكنولوجيا العملاقة لدحض مزاعمه التي لا أساس لها بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية واقتحام مئات من أنصار الرئيس مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وقال زوكربيرغ في منشور على فيسبوك، اليوم الخميس، "نعتقد أن مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة كبيرة للغاية".

ومنع تويتر، أمس الأربعاء، ترمب من منصته لمدة 12 ساعة، لكنه أشار إلى أن الحظر قد يكون لأجل غير مسمى، إذا واصل ترمب انتهاك سياسات الشركة.

وتابع زوكربيرغ "الأحداث المروعة التي وقعت في الـ24 ساعة الماضية تظهر بوضوح أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والقانوني للسلطة إلى خليفته المنتخب جو بايدن"

وأشار أن "السياق الحالي للأحداث مختلف تماما حيث يتم استخدام المنصة للتحريض على تمرد عنيف ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا".

بدوره، أعلن آدم موسيري، رئيس تطبيق "إنستغرام" المملوك لشركة فيسبوك، الخميس، على تويتر، منع ترمب من النشر على إنستغرام لأجل غير مسمى وعلى مدار الأسبوعين المقبلين على الأقل.

Given the exceptional circumstances, and the fact that the President has decided to condone rather than condemn yesterday’s violence at the Capital, we are extending the block we have placed on his accounts indefinitely and for at least the next two weeks.

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) January 7, 2021