البث الحي
الأخبار

توابع اقتحام الكونغرس.. قرار جديد من فيسبوك وإنستغرام بشأن حسابي ترمب

مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (رويترز)
مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (رويترز)
7/1/2021

قال الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن الشركة ستمدد الحظر المفروض على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على فيسبوك وإنستغرام خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل لحين اكتمال عملية انتقال السلطة.

يأتي القرار بعد أن أعلنت شركة فيسبوك، أمس الأربعاء، أنها ستعلق حساب ترمب لمدة 24 ساعة في الوقت الذي سارعت فيه شركات التكنولوجيا العملاقة لدحض مزاعمه التي لا أساس لها بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية واقتحام مئات من أنصار الرئيس مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وقال زوكربيرغ في منشور على فيسبوك، اليوم الخميس، "نعتقد أن مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة كبيرة للغاية".

ومنع تويتر، أمس الأربعاء، ترمب من منصته لمدة 12 ساعة، لكنه أشار إلى أن الحظر قد يكون لأجل غير مسمى، إذا واصل ترمب انتهاك سياسات الشركة.

وتابع زوكربيرغ "الأحداث المروعة التي وقعت في الـ24 ساعة الماضية تظهر بوضوح أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والقانوني للسلطة إلى خليفته المنتخب جو بايدن"

وأشار أن "السياق الحالي للأحداث مختلف تماما حيث يتم استخدام المنصة للتحريض على تمرد عنيف ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا".

بدوره، أعلن آدم موسيري، رئيس تطبيق "إنستغرام" المملوك لشركة فيسبوك، الخميس، على تويتر، منع ترمب من النشر على إنستغرام لأجل غير مسمى وعلى مدار الأسبوعين المقبلين على الأقل.

وفي وقت سابق الخميس، صادق الكونغرس الأمريكي، بمجلسيه النواب والشيوخ على فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة، بعد جلسة طويلة استغرقت عدة ساعات، وعقب أعمال عنف نجمت عن اقتحام مئات من أنصار الرئيس ترمب لمبنى الكونغرس.

وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي لانتقادات بسبب فشلها في اتخاذ إجراءات صارمة بشكل فعال بشأن التضليل من جانب ترمب، بما في ذلك، مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني قد تمت سرقتها.

وأشار بعض المنتقدين إلى أن زوكربيرغ قرر فقط أن يتخذ موقفا ضد ترمب بمجرد أن بات من الواضح أن الديمقراطيين سيسيطرون على كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، ومن ثم، سيكونون مسؤولين عن صياغة تشريع مهم، قد يؤثر على كبرى شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

لحظة الإفراج عن أسير فلسطيني بعد 18 عاما قضاها في سجون الاحتلال (فيديو)

(الجزيرة)

يحملون جثة جارهم إلى المصرف طلبا لمدخراته

(رويترز ـ أرشيف)

"شخص شديد الخطورة".. نانسي بيلوسي تطالب بعزل ترمب من منصبه فورا (فيديو)

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تلوح بمطرقة خلال الجلسة الأولى للكونغرس الـ117 في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن (رويترز)

مريض يستغيث من نقص الأكسجين داخل مستشفى في مصر (فيديو)

(الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

تسجيل صوتي جديد.. رسالة من رغد صدام حسين إلى الجيش العراقي

الرئيس العراقي السابق صدام حسين ونجلته رغد

"صلوا عليّ صلاة غائب".. مشهد صادم لشاب مصري يحتضر داخل مستشفى العزل (فيديو)

شاب مصري مصاب بفيروس كورونا يطالب بأداء صلاة الغائب عليه (مواقع التواصل)

إسرائيل تكشف للمرة الأولى عدد قتلى مواطنيها بصواريخ صدام حسين قبل 30 عاما

صورة لآثار قصف صواريخ اسكود العراقية على تل أبيب في عام 1991 (غيتي - أرشيفية)

أول تصريحات لترمب بعد تصديق الكونغرس على فوز بايدن برئاسة أمريكا

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)