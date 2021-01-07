شاهد: مروحية تركية تصطدم بعمود إنارة في مطار بإسطنبول

أفادت وحدة دوريات الطرق السريعة أن طيّار طائرة ذات محرك واحد قام بهبوط اضطراري على طريق سريع، مما أدى لاصطدام بسيارة أثناء ذلك.
أظهرت لقطات مصورة لحظة اصطدام مروحية بعمود إنارة في مطار صبيحة جوكشين بمدينة إسطنبول التركية.
وذكرت تقارير إعلامية تركية أن الحادثة وقعت في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما كانت المروحية التابعة لقوات الدرك تحاول الهبوط في المطار.
وأضافت أن الواقعة كانت خلال محاولة الطائرة التزود بالوقود، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında jandarma helikopterinin pervanesinin aydınlatma direğine çarptığı kazanın, görüntüleri ortaya çıktı.
— TGRT HABER (@tgrthabertv) January 6, 2021