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شاهد: مروحية تركية تصطدم بعمود إنارة في مطار بإسطنبول

صورة لمروحية تابعة لقوات الدرك التركية خلال اصطدامها في مطار صبيحة جوكشين في إسطنبول
صورة لمروحية تابعة لقوات الدرك التركية خلال اصطدامها في مطار صبيحة جوكشين في إسطنبول
6/1/2021

أظهرت لقطات مصورة لحظة اصطدام مروحية بعمود إنارة في مطار صبيحة جوكشين بمدينة إسطنبول التركية.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن الحادثة وقعت في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما كانت المروحية التابعة لقوات الدرك تحاول الهبوط في المطار.

وأضافت أن الواقعة كانت خلال محاولة الطائرة التزود بالوقود، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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