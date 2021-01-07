شاهد: مروحية تركية تصطدم بعمود إنارة في مطار بإسطنبول

أظهرت لقطات مصورة لحظة اصطدام مروحية بعمود إنارة في مطار صبيحة جوكشين بمدينة إسطنبول التركية.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن الحادثة وقعت في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما كانت المروحية التابعة لقوات الدرك تحاول الهبوط في المطار.

وأضافت أن الواقعة كانت خلال محاولة الطائرة التزود بالوقود، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.