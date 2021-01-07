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"صلوا عليّ صلاة غائب".. مشهد صادم لشاب مصري يحتضر داخل مستشفى العزل (فيديو)

شاب مصري مصاب بفيروس كورونا يطالب بأداء صلاة الغائب عليه (مواقع التواصل)
شاب مصري مصاب بفيروس كورونا يطالب بأداء صلاة الغائب عليه (مواقع التواصل)
7/1/2021

ناشد شاب مصري متابعيه بأداء صلاة الغائب على روحه، حال وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل.

وقال الشاب عبر مقطع فيديو قصير تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، "أنا بموت وصدري جاب دم".

وتابع بصوت يكاد يسمع وهو ملقي على أحد أسرة المستشفي "أي حد يقدر يدعيلي أن ربنا يثبتني ويقف جنبي لأني وحدي وليس معي أحد".

وأشار المريض إلى احتجازه بأحدى مستشفيات العزل، للعلاج من فيروس كورونا إلا أن حالته متأخرة وأصب بحالة من النزيف على حد قوله .

وطالب الشاب الذي لم يتجاوز العقد الثالث من عمره؛ متابعيه بأداء صلاة الغائب عليه حال وفاته فليفعل.

لاقى المقطع المصور للشاب الذي لم يذكر أسمه، حالة من التعاطف عبر موقع التواصل الاجتماعي ودعا له العديد بالشفاء العاجل، بينما اعتبره البعض في حالة احتضار لتأخر حالته.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية حالة من الانتقادات الشديدة لوزارة الصحة، عقب وفاة عدد من المرضي ب"مستشفي الحسينية" بمحافظة الشرقية عقب نفاد اسطوانات الأكسجين بالمستشفي .

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المصرية ، اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات لتسجل 1007 حالة جديدة ليصل بذلك عدد الإصابات إلي 145590، وتجاوزت عدد الوفيات 7975، وذلك بعد وفاة 57 حالة جديدة بالأمس .

بينما أشارت وزارة الصحة المصرية هالة زايد، الاثنين، أن "الإصابات المسجلة لفيروس كورونا هي عُشْر الأعداد الحقيقية بجميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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