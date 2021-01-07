السودان.. البرهان وحميدتي يمثلان قريبا أمام لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة

أكد رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في السودان نبيل أديب للجزيرة مباشر أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" سيمثلان أمام اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وقال أديب للجزيرة مباشر إن البرهان وحميدتي لم يبديا اعتراضا على المثول أمام لجنة التحقيق.

وكشف رئيس اللجنة مثول الفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا والفريق صلاح عبد الخالق أعضاء المجلس العسكري السابق أمام لجنته في الفترة الماضية.

وفض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو/ حزيران 2019.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن عملية الفض أسفرت عن مقتل 66 شخصا، بينما قدرت لجنة أطباء السودان المركزية، غير الرسمية، عدد الضحايا بـ 128 قتيلا.

وكان الاعتصام يطالب بتسليم السلطة من المجلس العسكري، الذي كان يتولاها وقتها، إلى المدنيين.

وحملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري مسؤولية فض الاعتصام، فيما نفى المجلس إصداره أمرا بفض الاعتصام.

وأصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا في سبتمبر/ أيلول 2019، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الفض.