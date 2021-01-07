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جيف بيزوس لم يعد أغنى شخص في العالم.. من تجاوزه؟

جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون (غيتي)
جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون (غيتي)
7/1/2021

أصبح إيلون ماسك صاحب شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الخميس، أغنى أغنياء العالم بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة على ما ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز".

ومع الارتفاع الكبير في سعر سهم تيسلا التي يملك 18% منها في البورصة، تجاوز رجل الأعمال البالغ 49 عاماً صاحب مجموعة "أمازون" جيف بيزوس الذي كان أثرى أثرياء العالم منذ العام 2017.

ويملك إيلون ماسك كذلك شركة "سبايس إكس" لتكنولوجيا الفضاء المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإرسال رحلات مأهولة وأخرى لنقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية.

وارتفع سعر سهم "تسلا" أكثر من سبع مرات خلال 2020 وهو لا يزال يسجل تحسنا كبيرا في بورصة وول ستريت الخميس. وقدرت ثروة المهندس من أصل جنوبي أفريقي بـ188,5 مليار دولار قبيل افتتاح جلسة البورصة متجاوزة بـ1,5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس استنادا إلى حسابات وكالة "بلومبرغ" التي تضع تصنيفا بأصحاب المليارات.

والأربعاء تجاوزت القيمة السوقية لمجموعة "تسلا" للمرة الأولى عتبة 700 مليار دولار عند الإقفال مع ارتفاع بنسبة 3% تقريباً في سعر السهم الذي سجّل 755,98 دولاراً.

واقترب سعر السهم عند بداية جلسة الخميس من 800 دولار بزيادة 5,7%.

وتستفيد "تسلا" من إقبال المستثمرين على توظيف أموالهم في قطاع السيارات الكهربائية وبسبب تسجيلها أرباحاً على مدى خمسة فصول متتالية ما سمح بإدراجها في مؤشر "أس أند بي 500" الشهير في ديسمبر/كانون الأول.

وتبقى مبيعات المجموعة أقل بكثير من مبيعات شركات صناعة السيارات التقليدية إذ إنها باعت فقط 499 ألف سيارة في العام 2020 بعيداً جداً عن "فولكسفاغن" (11 ميون سيارة في 2019).

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