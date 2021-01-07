علاء مبارك يعلق على اقتحام الكونغرس الأمريكي.. ما علاقة ثورة يناير؟

علق علاء نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، من اقتحام للكونغرس الأمريكي، مقارنا ما حدث بما شهدته ثورة يناير/كانون الثاني المصرية عام 2011.

وتساءل علاء مبارك، وهو النجل الأكبر للرئيس الراحل، عبر تغريدة على حسابه على تويتر "هو يناير فيلم أم حقيقة؟" في إشارة إلى ثورة 2011.

وتابع قائلًا "ما تشهده أمريكا من مظاهرات واقتحام لمبنى الكونغرس الأمريكي شيء غير متوقع، وأحداث لم تشهدها أمريكا ربما منذ القرن التاسع عشر".

هو يناير 😀فيلم ام حقيقة !! ما تشهده امريكا من مظاهرات واقتحام لمبنى الكونجرس الامريكى شيء غير متوقع و احداث لم تشهدها امريكا ربنا منذ القرن التاسع عشر والطريف ان تويتر اغلقت حساب الرئيس ترامب لمدة ١٢ ساعة بسبب تغريداته للتحريض على العنف enticing violence 🤔صباح الخبر pic.twitter.com/EogngYUqaD — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 7, 2021

واستطرد "الطريف أن تويتر أغلقت حساب الرئيس ترمب لمدة 12 ساعة بسبب تغريداته للتحريض على العنف".

وأطاحت ثورة يناير 2011 بالرئيس حسني مبارك بعدما خرج ملايين المصريين في مظاهرات مطالبة برحيل النظام ونجحوا في الإطاحة به وإسقاط الحكومة.

المدهش أ علاء أن ماحدث معهم هذا هم ثلاثى الشر ألبومه هيلارى وااوباما وبايدن كنت اتمنى أن يكون الرئيس مبارك معنا اليوم ليرى امريكا اليوم قتل واقتحام للكونجرس المشهد ناقص ممدوح حمزة يبنى حمامات أمام الكونجرس وانزلى بشعار الداخلية بلطجيه بس بالأمريكانى قارنوا بين موقف مبارك وترامب — Ahmed (@Ahmed12248863) January 7, 2021

ولاقت تغريدة علاء مبارك تباين في ردود الأفعال، حيث انتقد عدد من النشطاء ما طرحه علاء مبارك مؤكدين أن ثورة يناير ستظل حية.

بينما دعم أنصار الرئيس الراحل قوله، مؤكدين أن مبارك حاول الحفاظ على وحدة مصر، على حد تعبيرهم.

وجاءت تغريدة علاء مبارك تعقيبا على الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بعدما قام عدد من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمهاجمة مبني الكونغرس واقتحامه بدافع منع جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، ما أوقع قتلى وجرحى، وعطل جلسة الكونغرس وفرض حظر تجول في العاصمة.

وصدّق الكونغرس اليوم على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب، ما يمهد الطريق لتولي بايدن للرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني.