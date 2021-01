ترمب لأنصاره بعد اقتحامهم الكونغرس: "عودوا لبيوتكم وابقوا سالمين" (فيديو)

توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لأنصاره بكلمة مسجّلة، الأربعاء، قال فيها "أعلم أحزانكم، وأعلم أنكم جُرحتم، كانت لدينا انتخابات سُرقت، لكن علينا إنفاذ القانون وأن نتجاوز هذه الظروف".

وواصل "عودوا إلى بيوتكم، ابقوا سالمين، إنها انتخابات مزيفة، علينا أن نُرسي السلام. لقد رأيتم ما يعاملوننا به، وبالرغم من ذلك فنحن نريد السلام".

وكرر ترمب مزاعمه -بلا سند- بشأن تزوير الانتخابات، مضيفًا "علينا أن نحافظ على السلام".

ودعا المشرعون الديمقراطيون ترمب لمطالبة جميع مؤيديه بمغادرة مبنى الكابيتول بعد اقتحامهم المبنى ومقاطعتهم جلسة مشتركة للكونغرس للتصديق على نتائج المجمع الانتخابي بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أجريت في 3 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الفائت.

وغرّدت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، على تويتر "أنا وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ندعو الرئيس ترمب إلى مطالبة جميع المحتجين بمغادرة مبنى الكابيتول وأرض الكابيتول الأمريكي على الفور".

.@SenSchumer and I are calling on President Trump to demand that all protestors leave the U.S. Capitol and Capitol grounds immediately. pic.twitter.com/z6D8qb6bpe — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 6, 2021

وأغلِق مبنى الكابيتول الأمريكي وتوقف النقاش بشأن المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد اقتحام المتظاهرين للمبنى.

ويختبئ المشرعون الأمريكيون داخل المبنى في الوقت الذي دخل فيه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بغرفتيه.

من جهته، وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اقتحام مبنى الكابيتول بـ"التمرد"، وقال إن الفوضى في مبنى الكابيتول الأمريكي "توشك أن تصير فتنة، ولا بد أن تنتهي فورًا".

ودعا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إلى "وقف العنف فورًا" في الكابيتول بعدما اقتحم متظاهرون من أنصار ترمب مقرّ الكونغرس.

وقال بنس في تغريدة على تويتر إنّ "العنف والدمار في مبنى الكابيتول الأمريكي يجب أن يتوقفا.. وأن يتوقفا الآن".

وأضاف "يجب على كل شخص معني احترام عناصر إنفاذ القانون ومغادرة المبنى على الفور"، مؤكّداً أنّ "الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي، لكنّ لن نتسامح مع هذا الهجوم على مبنى الكابيتول وسنُلاحق المتورطين فيه قضائيًّا إلى الحدّ الأقصى الذي يسمح به القانون".

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

وعلّق الكونغرس بشكل طارئ جلسة مكرسة للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترمب لمبنى الكابيتول حيث أصيبت امرأة بالرصاص.

ودخل متظاهرون إلى المجلسين على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فضلًا عن القاعة المستديرة في الكابيتول حيث استخدم الغاز المسيل للدموع.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة أن امرأة أصيبت داخل المبنى برصاصة بالكتف، وقالت محطة "سي. إن. إن" إنّ حالتها حرجة.

وشهر عناصر من شرطة الكابيتول أسلحتهم على ما قال العضو الديموقراطي دان كيلدي الذي ندّد "بهجوم على الشعب الأمريكي".

Happening inside the Capitol pic.twitter.com/5emJKNxibn — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

وكان ترمب قد دعا، في وقت سابق، أنصاره للتوجه إلى الكونغرس بدعوى الضغط على الأعضاء الجمهوريين فيه؛ ليعارضوا المصادقة على فوز جو بايدن. لكنّه (ترمب) عاد ودعاهم إلى تجنّب العنف والحفاظ على السلمية، بعد اتصال هاتفي من زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، ميتش ماكونيل، إنه تحدث إلى ترمب وحثه على إصدار بيان لتهدئة المحتجين.

بعدها بدقائق، غرّد ترمب مطالبًا الجميع في مبنى الكونغرس بالحفاظ على السلمية، وكتب في تغريدة "الرجاء دعم شرطة الكابيتول وقوى إنفاذ القانون" بعد أكثر من ساعة على اختراق المحتجين للطوق الأمني حول مقر الكونغرس، وتوجّه لأنصاره بقوله "ابقوا مسالمين".

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

وكان ترمب قد ألقى باللائمة على نائبه مايك بنس، وقال -أمام أنصاره- في تغريدة "بنس لا يملك الشجاعة لفعل ما كان عليه فعله لحماية بلده ودستوره، ومنح الولايات فرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طُلب منهم التصديق عليها مسبقًا".

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

وسبّق أن علّق ترمب الآمال على بنس في تغريدة جاء فيها "في حال قام مايك بنس بالأمر الصحيح سنفوز بالانتخابات. هو يملك الحق المطلق في ذلك. إن لم يفعل سيكون ذلك يوما مؤسفًا لبلادنا".

If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

بينما قال بنس، الأربعاء، إنه لن يعارض المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، مبررًا ذلك بـ"قيود" يفرضها الدستور، وعرض بنس حججه في رسالة نشرها قبيل بدء جلسة الكونغرس الخاصة بتسجيل النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.

وقال متظاهر لوكالة فرانس برس "أتينا لاستعادة السيطرة على مجلس النواب هو لنا"، وأكد جيم وود وهو متظاهر يبلغ الستين أتى من ولاية نيوهامبشر "سأذهب إلى حدّ التضحية بنفسي لحماية حقوقي".

وأعلنت رئيسة بلدية واشنطن فرض حظر تجول اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً يستمر حتى الساعة السادسة من صباح الخميس.

إصابة سيدة في اقتحام مبنى الكابيتول (مواقع التواصل)

وأعلن البيت الأبيض إرسال عناصر من الحرس الوطني إلى واشنطن للمساعدة على حفظ الأمن، كما ندّد أعضاء عدة في الكونغرس، الأربعاء، بمحاولة "انقلاب" يقودها أنصار ترمب الذين تمكنوا من اقتحام مبنى الكابيتول، محذّرين من أن هذا التحرك مكتوب له الفشل.

وغرّد النائب الديموقراطي وليام باسكريل "نشهد محاولة انقلاب بتشجيع من مجرم البيت الأبيض. لكنّ المحاولة محكوم عليها بالفشل".

وقالت النائبة ديانا ديغيتي "هذه ليست مظاهرة، إنها محاولة انقلاب"، مندّدة في الوقت نفسه"بالفوضى التي خطّط لها رئيسنا".