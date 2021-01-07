البث الحي
الأخبار|أمريكا

أول تصريحات لترمب بعد تصديق الكونغرس على فوز بايدن برئاسة أمريكا

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
7/1/2021

في أول تصريح له بعد تصديق الكونغرس الأمريكي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي جرت في 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب إنه سيكون هناك انتقال منظم عندما يتولى بايدن منصبه رئيسًا للبلاد خلال أقل من أسبوعين.

وقال ترمب في بيان نشره المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو على تويتر "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم (للسلطة) في 20 يناير".

وأضاف "قلت دوما أننا سوف نستمر في معركتنا لضمان عد الأصوات القانونية فقط. وبينما هذا يمثل أعظم فترة أولى في تاريخ الرئاسة، فهي بداية فقط لمعركتنا من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، انتهاء الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس بعد التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

الكونغرس الأمريكي بغرفتيه يستأنف جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية (رويترز)

وصدّق الكونغرس على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب، ما يمهد الطريق لتولي بايدن للرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني.

وكان قد عاد المشرعون الأمريكيون إلى مبنى الكابيتول بعد ساعات من اقتحام المتظاهرين المؤيدين للرئيس دونالد ترمب المبنى ووقف جلسة مشتركة للكونغرس، ووقوع قتلى وجرحى واعتقال العشرات وفرض حظر تجول في العاصمة.

واستأنف المشرعون التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، برئاسة مايك بنس، وبدأت باستعراض نتائج مختلف الولايات والمصادقة عليها.

وكان قد رفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة الاعتراض المقدم على نتيجة الانتخابات الرئاسية بولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من الليلة الماضية بعد ساعات قليلة من اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكابيتول.

كما رفض بأغلبية ساحقة أيضا صباح اليوم الخميس اعتراض حلفاء ترمب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

فوضى غير مسبوقة.. صدمة وذهول في العالم بعد اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس

أنصار دونالد ترمب أمام مبنى الكابيتول-6 يناير(رويترز)

نقابة أطباء مصر تقر صرف معاش لضحايا كورونا.. وشرط المسحة يثير جدلا كبيرا

إصابات يومية بفيروس كورونا في مصر (رويترز)

السودان.. حمدوك يجمّد مقترحات تغيير المناهج بعد لوحة "خلق آدم" المثيرة للجدل

رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك (غيتي)

مؤتمر نادر للحزب الحاكم.. زعيم كوريا الشمالية يعترف بإخفاق السياسات الاقتصادية لبلاده (فيديو)

زعيم كوريا الشمالية يقر بأن السياسات الاقتصادية في بلاده لم تحقق أهدافها (رويترز)
الأكثر قراءة

إسرائيل تكشف للمرة الأولى عدد قتلى مواطنيها بصواريخ صدام حسين قبل 30 عاما

صورة لآثار قصف صواريخ اسكود العراقية على تل أبيب في عام 1991 (غيتي - أرشيفية)

"صلوا عليّ صلاة غائب".. مشهد صادم لشاب مصري يحتضر داخل مستشفى العزل (فيديو)

شاب مصري مصاب بفيروس كورونا يطالب بأداء صلاة الغائب عليه (مواقع التواصل)

تسجيل صوتي جديد.. رسالة من رغد صدام حسين إلى الجيش العراقي

الرئيس العراقي السابق صدام حسين ونجلته رغد

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله: قطر انتصرت وثمن المعركة كان هائلا

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله (مواقع التواصل)