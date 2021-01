أول تصريحات لترمب بعد تصديق الكونغرس على فوز بايدن برئاسة أمريكا

في أول تصريح له بعد تصديق الكونغرس الأمريكي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي جرت في 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب إنه سيكون هناك انتقال منظم عندما يتولى بايدن منصبه رئيسًا للبلاد خلال أقل من أسبوعين.

وقال ترمب في بيان نشره المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو على تويتر "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم (للسلطة) في 20 يناير".

…fight to ensure that only legal votes were counted. While this represents the end of the greatest first term in presidential history, it’s only the beginning of our fight to Make America Great Again!”

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021