خفر السواحل التركي يطارد قاربا للبحرية اليونانية (فيديو)

أعلنت قيادة أمن السواحل التركية أن قواتها لاحقت قاربا لخفر السواحل اليوناني يحمل على متنه عنصرين، بعد انتهاكه المياه الإقليمية التركية وأجبرته على المغادرة.

وقالت في بيان عبر تويتر، الخميس، إن عنصرين من الخفر اليوناني تجاوزا المياه الإقليمية التركية قرب منطقة "كارداك" جنوب غربي البلاد.

وأوضح البيان أن قارب خفر السواحل اليوناني وصل تلك المنطقة جراء قيامه بإرغام قارب يحمل طالبي لجوء على العودة إلى المياه التركية. ونشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مقطع فيديو لعملية إنقاذ اللاجئين.

Greece is still pushing innocent people to death and Europe is just watching…

Turkish Coast Guard Forces are rescuing lives.

We strongly condemn @Frontex and @Europarl_EN for ignoring this inhuman treatment that stands every day@nmitarakis pic.twitter.com/Nl1cQwMomL

