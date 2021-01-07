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خفر السواحل التركي يطارد قاربا للبحرية اليونانية (فيديو)

صورة نشرها حرس السواحل التركي للحادث (تويتر)
صورة نشرها حرس السواحل التركي للحادث (تويتر)
7/1/2021

أعلنت قيادة أمن السواحل التركية أن قواتها لاحقت قاربا لخفر السواحل اليوناني يحمل على متنه عنصرين، بعد انتهاكه المياه الإقليمية التركية وأجبرته على المغادرة.

وقالت في بيان عبر تويتر، الخميس، إن عنصرين من الخفر اليوناني تجاوزا المياه الإقليمية التركية قرب منطقة "كارداك" جنوب غربي البلاد.

وأوضح البيان أن قارب خفر السواحل اليوناني وصل تلك المنطقة جراء قيامه بإرغام قارب يحمل طالبي لجوء على العودة إلى المياه التركية. ونشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مقطع فيديو لعملية إنقاذ اللاجئين.

 

وأضاف أن 4 قوارب لخفر السواحل التركي طاردت القارب اليوناني على الفور وأجبرته على مغادرة المياه التركية.

وأشار البيان إلى حدوث احتكاك بسيط بين قارب تركي والقارب اليوناني أثناء عملية المطاردة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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