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بـ "ورق العنب".. ناشطة فلسطينية تدعم المرابطين في مقام النبي موسي (فيديو)

المرابطة الفلسطينية هنادي الحلواني خلال تقدمها الواجبات التقليدية للمرابطين بالأقصى (مواقع التواصل)
المرابطة الفلسطينية هنادي الحلواني خلال تقدمها الواجبات التقليدية للمرابطين بالأقصى (مواقع التواصل)
7/1/2021

ضمن محاولتها الدائمة لدعم المرابطون بالمسجد الأقصي، قامت المرابطة الفلسطينية هنادي حلواني، بنشر مقطع فيديو جديد تحت عنوان "إكرام المرابطين".

ويوضح المقطع المصور عن إعداد وجبة غداء للمرابطين بمقام النبي موسي عبارة عن "حلة محشي ورق العنب".

وقالت الحلواني "إنّنا لا نكلّ عن إكرام المرابطين حيث كانوا، وحيث كانت ثغورهم التي يرابطون فيها".

وتابعت "من مقام النبي موسى عليه السلام، وفي كلّ موطئٍ يغيظ المحتلّ. نرابط ، و نكرم كلّ من نوى الرباط بما فتح الله علينا به ولو بشقِّ تمرة".

وشهد مقام النبي موسى عليه السلام إقامة حفلة صاخبة لمجموعة "بويلر روم"، مما أثار غضب الفلسطينيين الذين رفضوا ما حدث، داعين إلى "محاسبة أية جهة رسمية فلسطينية سمحت لها بانتهاك حرمة المقام الديني".

ومنذ ذلك الحين زاد عدد المرابطين في هذا المقام.

وتعد هنادي الحلواني من أبرز المرابطات بالمسجد الأقصي وقد تعرضت للإبعاد عدة مرات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي .

واشتهرت الحلواني بإعدادها الواجبات الفلسطينية التقليدية، وتناولها مع المرابطين بالمسجد الأقصي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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