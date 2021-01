لأول مرة منذ 20 عاما.. مرشح ديمقراطي ينتزع أحد مقعدي جورجيا بمجلس الشيوخ الأمريكي

فاز المرشح الديموقراطي "رافاييل وارنوك" على السناتورة الجمهورية كيلي لوفلير في انتخابات جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات فرعية حاسمة.

وأفادت شبكات تلفزيون أمريكية، بأن وارنوك فاز بفارق ضئيل على لوفلير، في صفعة جديدة للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته بعد أكثر من شهرين على الانتخابات الرئاسية.

ولم يفز أي ديمقراطي بسباق مجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا منذ 20 عاما، وسيصبح وارنوك أول سناتور أسود عن ولاية جورجيا أمّا "أوسوف" فسيصبح في حالة فوزه أصغر أعضاء مجلس الشيوخ سنا حيث يبلغ من العمر 33 عاما.

The Rev. Raphael Warnock spoke on Wednesday of the pride he felt after his mother, who raised 12 children, cast a vote for him in Georgia’s Senate runoffs.

Warnock won one of two runoffs in the state, moving Democrats closer to Senate control. https://t.co/7yN9CcMgQD pic.twitter.com/W77Tn3tlVA

