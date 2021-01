وسط أجواء متوترة وحشد لأنصار ترمب.. الكونغرس يجتمع للتصديق على فوز بايدن

يجتمع الكونغرس الأمريكي بمجلسيه اليوم الأربعاء لمناقشة فرز أصوات الهيئة الانتخابية والتصديق عليها، وهي الخطوة الدستورية الأخيرة في انتخاب الرئيس الأمريكي المقبل.

وتمثل هذه الجلسة المشتركة الرسمية عادة، نهاية حملة شاقة، لكن الانتخابات الرئاسية تأتي هذا العام على غير صورتها المعتادة، إذ يخطط الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب وعدد من أنصاره في الكونغرس الاحتجاج على فوز جو بايدن.

ويأتي اجتماع الكونغرس بمجلسيه اليوم الأربعاء لفرز نتائج تصويت أعضاء المجمع الانتخابي والتصديق عليها، مع استعداد واشنطن لاستقبال الآلاف من أنصار دونالد ترمب، في محاولة أخرى للضغط من أجل قلب نتائج الانتخابات.

THE REPUBLICAN PARTY AND, MORE IMPORTANTLY, OUR COUNTRY, NEEDS THE PRESIDENCY MORE THAN EVER BEFORE – THE POWER OF THE VETO. STAY STRONG!

