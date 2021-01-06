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وسط أجواء متوترة وحشد لأنصار ترمب.. الكونغرس يجتمع للتصديق على فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)
6/1/2021

يجتمع الكونغرس الأمريكي بمجلسيه  اليوم الأربعاء لمناقشة فرز أصوات الهيئة الانتخابية والتصديق عليها، وهي الخطوة الدستورية الأخيرة في انتخاب الرئيس الأمريكي المقبل.

وتمثل هذه الجلسة المشتركة الرسمية عادة، نهاية حملة شاقة، لكن الانتخابات الرئاسية تأتي هذا العام على غير صورتها المعتادة، إذ يخطط الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب وعدد من أنصاره في الكونغرس الاحتجاج على فوز جو بايدن.

ويأتي اجتماع الكونغرس بمجلسيه اليوم الأربعاء لفرز نتائج تصويت أعضاء المجمع الانتخابي والتصديق عليها، مع استعداد واشنطن لاستقبال الآلاف من أنصار دونالد ترمب، في محاولة أخرى للضغط من أجل قلب نتائج الانتخابات.

عندما يجتمع الكونغرس

يعقد مجلس النواب ومجلس الشيوخ جلسة مشتركة للكونغرس، في وقت لاحق اليوم، جلسة يصادق فيها على نتائج الانتخابات التي جرت في ٣ نوفمبر/تشرين ثاني ٢٠٢٠، وفاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

يرأس هذه الجلسة نائب الرئيس، ويتم فيها تحديد أصوات الهيئة الانتخابية دستوريا ومن ثم تحديد النتائج في انتخابات 3 نوفمبر الرئاسية.

كان تصويت أعضاء المجمع الانتخابي بالولايات الخمسين مع العاصمة واشنطن، أظهر، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ306 أصوات، مقابل 232 صوتا حصل عليها مرشح الجمهوريين دونالد ترمب.

وتزداد المخاوف من هذه الخطوة الآن، التي كانت تعتبر من الإجراءات العادية الروتينية التكميلية سابقا، في ظل تمسك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب ومحاولاته المستميتة لتغيير النتيجة لصالحه.

كان ترمب قد قال إنه ونائبه مايك بينس" متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف" لإلغاء التصديق على نتائج الهيئة الانتخابية، في إشارة إلى ضغوط يمارسها على نائبه لعدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات خلال جلسة اليوم.

وكتب ترمب على تويتر" إذا جاء نائب الرئيس مايك بنس لنصرتنا، فسوف نفوز بالرئاسة.. ترغب العديد من الولايات في إلغاء الخطأ الذي ارتكبته من خلال التصديق على أرقام غير صحيحة بل وحتى مزورة في عملية لم توافق عليها الهيئات التشريعية في ولايتها (كما هو مفروض أن يكون) مايك يمكن أن يعيدها إليهم!".

وقال ترمب في بيان" تقرير النيويورك تايمز بخصوص التعليقات التي من المفترض أن نائب الرئيس أدلى بها لي اليوم هو خبر كاذب.. لم يقل ذلك قط.. أنا ونائب الرئيس متفقان تماما على أن لديه سلطة التصرف".

وأضاف" نائب رئيسنا لديه العديد من الخيارات بموجب دستور الولايات المتحدة.. يمكنه سحب المصادقة على النتائج أو إعادتها إلى الولايات للتغيير والمصادقة من جديد.. ويمكنه أيضا إلغاء إثبات النتائج غير القانونية والفاسدة وإرسالها إلى مجلس".

ويترأس نائب الرئيس، بصفته الرئيس الرسمي لمجلس الشيوخ، جلسة مشتركة للكونغرس اليوم الأربعاء للمصادقة على تصويت أعضاء هيئة الناخبين الذي منح الفوز للديمقراطي جو بايدن بأغلبية 306 أصوات.

أنصار ترمب يتظاهرون دعما له – واشنطن 6 يناير (رويترز)

مظاهرات أنصار ترمب

وشرع آلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، بتنظيم مظاهرات في العاصمة واشنطن، احتجاجا على المصادقة المرتقبة على نتائج الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.

واحتشدت بعض المجموعات من المحتجين ليلا في العاصمة، قبيل انطلاق المظاهرات وتصديق الكونغرس على تصويت المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.

ورفع آلاف الأشخاص في قلب المدينة لافتات مناصرة لترمب، وسط إجراءات أمنية واسعة النطاق، في وقت قال فيه ترمب، إنه سيلقي خطابا لأنصاره في حديقة أمام البيت الأبيض.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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