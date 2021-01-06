"لديه سلطة التصرف".. ترمب يكذّب تقريرا عن موقف نائبه بشأن عرقلة فوز بايدن

نفى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب صحة ما ذكرته صحيفة (النيويورك تايمز) من أن نائب الرئيس مايك بينس أبلغه بأنه لا يملك سلطة منع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووصف ترمب التقرير بأنه "أنباء كاذبة" وقال إنه ونائبه مايك بينس" متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف" لإلغاء التصديق على نتائج الهيئة الانتخابية.

وكتب ترمب على تويتر"إذا جاء نائب الرئيس مايك بنس لنصرتنا، فسوف نفوز بالرئاسة.. ترغب العديد من الولايات في إلغاء الخطأ الذي ارتكبته من خلال التصديق على أرقام غير صحيحة بل وحتى مزورة في عملية لم توافق عليها الهيئات التشريعية في ولايتها (كما هو مفروض أن يكون) مايك يمكن أن يعيدها إليهم!".

If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

وقال ترمب في بيان "تقرير نيويورك تايمز بخصوص التعليقات التي من المفترض أن نائب الرئيس أدلى بها لي اليوم هو خبر كاذب.. لم يقل ذلك قط.. أنا ونائب الرئيس متفقان تماما على أن لديه سلطة التصرف".

وأضاف "نائب رئيسنا لديه العديد من الخيارات بموجب دستور الولايات المتحدة.. يمكنه سحب المصادقة على النتائج أو إعادتها إلى الولايات للتغيير والمصادقة من جديد.. ويمكنه أيضا إلغاء إثبات النتائج غير القانونية والفاسدة وإرسالها إلى مجلس".

ويترأس نائب الرئيس، بصفته الرئيس الرسمي لمجلس الشيوخ، جلسة مشتركة للكونغرس اليوم الأربعاء للمصادقة على تصويت أعضاء هيئة الناخبين الذي منح الفوز للديمقراطي جو بايدن بأغلبية 306 أصوات.

Breaking News: Vice President Mike Pence is said to have told President Trump he had no power to block the election certification, despite Trump’s false claims. https://t.co/M5i5ounBNn — The New York Times (@nytimes) January 6, 2021

بنس لن يمنع تصديق الكونغرس

وقال مستشارون إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيلتزم بمهامه الرسمية ولن يمنع تصديق الكونغرس اليوم الأربعاء على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم ضغوط دونالد ترمب.

وكثف ترمب أمس الثلاثاء الضغط على بنس ليمنع تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار سعيه المستمر للبقاء في السلطة.

ورفضت محكمة استئناف أمريكية يوم السبت طلب أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين يتيح لنائب الرئيس مايك بنس إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس (رويترز)

وأيدت لجنة من ثلاثة قضاة بالدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف قرار قاض اتحادي يوم الجمعة برفض دعوى النائب لوي جومرت التي ذكرت أن بنس لديه سلطة إبطال فوز بايدن عندما يجتمع الكونغرس يوم الأربعاء للتصديق رسميا على نتيجة الانتخابات.

ويزعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب بلا دليل أن الانتخابات شهدت تزويرا واسع النطاق ويرفض حتى الآن الإقرار بالهزيمة.

ويرأس بنس جلسة مشتركة للكونغرس اليوم الأربعاء يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية التي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وحصل الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترمب كما هزمه بفارق يزيد على سبعة ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.