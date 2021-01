"لديه سلطة التصرف".. ترمب يكذّب تقريرا عن موقف نائبه بشأن عرقلة فوز بايدن

نفى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب صحة ما ذكرته صحيفة (النيويورك تايمز) من أن نائب الرئيس مايك بينس أبلغه بأنه لا يملك سلطة منع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووصف ترمب التقرير بأنه "أنباء كاذبة" وقال إنه ونائبه مايك بينس" متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف" لإلغاء التصديق على نتائج الهيئة الانتخابية.

وكتب ترمب على تويتر"إذا جاء نائب الرئيس مايك بنس لنصرتنا، فسوف نفوز بالرئاسة.. ترغب العديد من الولايات في إلغاء الخطأ الذي ارتكبته من خلال التصديق على أرقام غير صحيحة بل وحتى مزورة في عملية لم توافق عليها الهيئات التشريعية في ولايتها (كما هو مفروض أن يكون) مايك يمكن أن يعيدها إليهم!".

If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021