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لحظات مرعبة.. ثعبان ضخم يفاجئ زوجين من النافذة أثناء رحلة بالسيارة (فيديو)

لقطة من الفيديو حيث الزائر الغريب
لقطة من الفيديو حيث الزائر الغريب
6/1/2021

أصيب زوجان أستراليان شابان بصدمة بعد اصطحاب راكب غير مرحب به خلال رحلة برية كان من المفترض أن تكون مريحة.

وكانت راشيل بيس تجلس في السيارة بجوار صديقها كايل فيلا، عندما ظهر ثعبانًا ضخمًا، بشكل مفاجئ، من النافذة أثناء مرورهما عبر مدينة ستراود في وسط الساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز الأسبوع الماضي.

ويُظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الثعبان ينزلق على طول نافذة السيارة ولا يفصله سوى سنتيمترات من الزجاج عن الزوجين.

ويمكن سماع راشيل وهي تصرخ من الصدمة "ما هذا؟!"، بينما كانت تصور المكان خلال الرحلة البرية، ورد عليها كايل بالقول "ماذا نفعل؟".

وكاد الزوجان أن يفقدا أعصابهما، لكنهما استطاعا بعد وقت قصير من التخلص من الثعبان بأمان في الأدغال القريبة، حسبما ذكر موقع "7news" الأسترالي.

وعلقت راشيل على مقطع الفيديو، الذي انتشر على الإنترنت منذ ذلك الحين، قائلة "ليس كل يوم تقود السيارة ويظهر ثعبان بشكل عرضي".

وتابعت "أوقفنا السيارة وساعدنا رجل يعيش على الجانب الآخر من الطريق في إخراجه ثم تركه ينطلق قرب جدول قريب".

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أسترالية

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