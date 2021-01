لحظة بلحظة.. جلسة الكونغرس الأمريكي للتصديق على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، لحشد من أنصاره إنه لن يستسلم مطلقا ولن يعترف أبدا بالهزيمة أمام جو بايدن معيدا التأكيد مرة أخرى دون سند على أن الانتخابات شهدت تزويرا واسع النطاق.

وأضاف ترمب خلال تجمع ممول من حملته الانتخابية في متنزه قرب البيت الأبيض "لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة" وقال دون تقديم أدلة إن "مئات الآلاف" حاضرون. وتابع قائلا "سنوقف السرقة".

يأتي هذا بينما قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الأربعاء إنه لن يعارض إقرار فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية مبررا ذلك بـ"قيود" يفرضها الدستور.

وعرض بنس حججه في رسالة نشرها قبيل بدء جلسة الكونغرس الخاصة بتسجيل النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وطلب ترمب من بنس الذي يترأس هذه الجلسة رفض الاعتراف بفوز الديموقراطي بايدن.

واعترض نواب جمهوريون، اليوم الأربعاء، على إقرار الكونغرس الأمريكي فوز جو بايدن على ترمب بولاية أريزونا، في خطوة من المتوقع أن يبطلها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun

This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021