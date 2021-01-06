لحظة بلحظة.. جلسة الكونغرس الأمريكي للتصديق على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، لحشد من أنصاره إنه لن يستسلم مطلقا ولن يعترف أبدا بالهزيمة أمام جو بايدن معيدا التأكيد مرة أخرى دون سند على أن الانتخابات شهدت تزويرا واسع النطاق.

وأضاف ترمب خلال تجمع ممول من حملته الانتخابية في متنزه قرب البيت الأبيض "لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة" وقال دون تقديم أدلة إن "مئات الآلاف" حاضرون. وتابع قائلا "سنوقف السرقة".

يأتي هذا بينما قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الأربعاء إنه لن يعارض إقرار فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية مبررا ذلك بـ"قيود" يفرضها الدستور.

وعرض بنس حججه في رسالة نشرها قبيل بدء جلسة الكونغرس الخاصة بتسجيل النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وطلب ترمب من بنس الذي يترأس هذه الجلسة رفض الاعتراف بفوز الديموقراطي بايدن.

واعترض نواب جمهوريون، اليوم الأربعاء، على إقرار الكونغرس الأمريكي فوز جو بايدن على ترمب بولاية أريزونا، في خطوة من المتوقع أن يبطلها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

وفيما يلي لحظة بلحظة لتطورات جلسة الكونغرس وتصريحات ترمب:

سي إن إن: شرطة واشنطن تطلب دعما أمنيا إضافيا وعمدة المدينة يعلن فرض حظر تجوال.

عدد من المحتجين من أنصار ترمب يدخلون مبنى الكونغرس ويتجولون بحرية داخل إحدى القاعات.

ترمب في تغريدة: لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة للقيام بما كان ينبغي القيام به لحماية بلدنا ودستورنا.

مراسل الجزيرة: وقف أعمال جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي مع استمرار المواجهات واقتحام باحات الكونغرس.

مراسلة الجزيرة: إغلاق كامل لجميع المباني المرتبطة بالكونغرس بعد محاولة أنصار ترمب اقتحامه.

Trump Supporters on the steps of the Capitol! pic.twitter.com/GjAq5lAMuz — Amy Mek (@AmyMek) January 6, 2021

مراسل الجزيرة: أنصار ترمب يصلون إلى الشرفة القريبة من المنصة التي ستشهد تنصيب الرئيس بايدن في الكونغرس.

مراسل الجزيرة: محتجون من أنصار ترمب يصلون إلى الباحة الرئيسية لمبنى الكونغرس بعد اقتحام الحواجز.

مراسل الجزيرة: عدد من المحتجين من أنصار ترمب يقتحمون الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس.

مراسلة الجزيرة: تجدد الاشتباكات في محيط مبنى الكونغرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب.



مراسل الجزيرة: متظاهرون اقتحموا باحات الكونغرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن.

مراسلة الجزيرة: شرطة الكونغرس تطلب إخلاء اثنين من مباني مجمع الكونغرس.

مراسلة الجزيرة: شرطة الكونغرس تطلب إخلاء إثنين من مباني مجمع الكونغرس

مراسلة الجزيرة: اشتباكات بين عدد من المحتجين والشرطة خارج مبنى الكونغرس.

تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ: ما يقوم به الجمهوريون يحرجنا جميعا ويحرج الشعب الأمريكي.

تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ: ليس الكونغرس من يحدد الانتخابات بل الشعب.

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: أعتقد أن حماية الدستور الأمريكي تتطلب منا احترام حدود سلطاتنا.

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: الولايات الأمريكية قالت كلمتها وتغيير النتيجة سيضر بديمقراطيتنا.

I don't know how police can contain this much longer.

Capitol Building – Washington, DC#StopTheSteal #DCProtests pic.twitter.com/V05Oc30Mhf — Kitty Boomhauer (@KBoomhauer) January 6, 2021

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: المحاكم رفضت الدعاوى الانتخابية ولم تجد أدلة على تزوير واسع.

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: لا شيء أمامنا يثبت وجود أخطاء جسيمة في الانتخابات قد تقلب النتيجة.

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: ما يحصل الآن يعرض بلادنا وديمقراطيتنا للخطر ويجب أن يتوقف.

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: الأمريكيون قالوا كلمتهم وهذه انتخابات حسمت ولم تكن نتيجتها متقاربة.

بيان من مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي: أي اعتراض على نتيجة الانتخابات كان يجب أن يحسم في المجمع الانتخابي.

بيان من مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي: دوري في التصديق على نتيجة الانتخابات احتفالي فقط.



بدء جلسة الكونغرس الأمريكي للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

ترمب: لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك.

ترمب: حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز.

ترمب: فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة.

ترمب: لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة.

ترمب: تم تزوير الانتخابات كما لم يحصل سابقا.

ترمب: هذا حدث لم يسبق أن وقع ونريد أن يحظى بتغطية إعلامية نزيهة.