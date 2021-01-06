عقب قمة العلا.. المالديف تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلن وزير خارجية جزر المالديف، عبد الله شهيد، عن عودة علاقات بلاده مع قطر وذلك في أعقاب "قمة العلا" وإقرار المصالحة الخليجية.

وقال شهيد، اليوم الأربعاء، عبر تغريدة على تويتر "أرحب بالتطورات الإيجابية للمصالحة بين دول الخليج".

وأضاف "بعد مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، يسرني أن أعلن قرار حكومة جزر المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بشكل كامل".

Maldives welcomes the positive developments following the annual summit of Gulf Cooperation Council. I have had fruitful discussions with the #Qatari authorities and am pleased to announce Government of #Maldives decision to reinstate full diplomatic relations with Qatar. — Abdulla Shahid (@abdulla_shahid) January 6, 2021

وبالتزامن مع بدء الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017، قطعت المالديف علاقاتها الدبلوماسية بقطر، بعد خطوة مماثلة اتخذتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، التي اتهمت قطر بمساندة "الإرهاب" وهو ما نفته الدوحة بشكل قاطع، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

عزت الحكومة قرارها آنذاك قائلة "اتخذت المالديف القرار بسبب معارضتها الشديدة للأنشطة التي تشجع الإرهاب والتشدد".

ويأتي قرار المالديف بعودة العلاقات الدبلوماسية بقطر بعد ساعات من توقيع قادة دول الخليج على "بيان العٌلا" الذي تضمن تأكيدا على وحدة الصف وتعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج.

كما أعلنت الكويت، الإثنين، أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، فضلا عن معالجة كافة المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.