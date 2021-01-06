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سي بي إس: تسجيل التقطه طيارون يلوح بضرب مبنى الكونغرس انتقاما لسليماني

تسجيل صوتي يلوح بهجوم على الكونغرس انتقاما لمقتل سليماني(رويترز)
تسجيل صوتي يلوح بهجوم على الكونغرس انتقاما لمقتل سليماني(رويترز)
6/1/2021

سمع مراقبو الحركة الجوية في نيويورك "تهديدًا مخيفًا" في تسجيل صوتي حصلت عليه شبكة (سي بي إس نيوز) يقول " نحن نطير بطائرة إلى مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم الأربعاء.. سننتقم لسليماني".

وأكدت الشبكة أن التسجيل الصوتي -الذي التقط بعدد من المطارات في نيويورك- يقول سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول اليوم لأربعاء وسيتم الانتقام لسليماني.

وقالت الشبكة الأمريكية إن التسجيل الصوتي التقط يوم الاثنين الماضي، على الذبذبات المستخدمة من قبل الطيارين.

التسجيل الصوتي التقطه طيارون في نيويورك، كان يلوح بهجوم على الكونغرس اليوم الأربعاء انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد.

ونقلت عن مكتب التحقيقات الفدرالي قوله إن الجهة التي تقف وراء التسجيل الصوتي غير معروفة، وإنه لا يستند إلى تهديدات جدية، وقد جرى إيصاله بعد اختراق أنظمة الاتصالات في عدد من أبراج المراقبة في مطارات نيويورك.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول بالأمن القومي الأمريكي قوله إن التهديد ضد الكونغرس قد يكون خدعة لكننا نتعامل معه بجدية.

انتقاما لسليماني

ويشير التهديد إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل العام الماضي في غارة أمريكية بطائرة مسيرة أمر بها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وفي الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني التي تصادف 3 يناير، نظمت مسيرات خاطبها مسؤولون إيرانيون تعهدوا فيها بالانتقام لمقتله.

وقالت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووكالات أخرى أطلعت الثلاثاء على التسجيل الصوتي.

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني (وسط) (مواقع التواصل)

وأوضحت أن التهديد كان يهدف إلى الإيحاء بضرب مبنى الكابيتول في نفس اليوم الذي من المقرر أن يقوم فيه الكونغرس بالتصديق على نتائج الهيئة الانتخابية.

وقالت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز، إنه تم إرسال رسالة إلى مراقبي الحركة الجوية يوم الثلاثاء لتذكيرهم بضرورة الإبلاغ على الفور عن أي تهديد أو خروج طائرة عن مسار رحلتها.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ولكنه قال إنه يأخذ "جميع التهديدات بالعنف على السلامة العامة على محمل الجد" في حين قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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