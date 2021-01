سي بي إس: تسجيل التقطه طيارون يلوح بضرب مبنى الكونغرس انتقاما لسليماني

سمع مراقبو الحركة الجوية في نيويورك "تهديدًا مخيفًا" في تسجيل صوتي حصلت عليه شبكة (سي بي إس نيوز) يقول " نحن نطير بطائرة إلى مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم الأربعاء.. سننتقم لسليماني".

وأكدت الشبكة أن التسجيل الصوتي -الذي التقط بعدد من المطارات في نيويورك- يقول سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول اليوم لأربعاء وسيتم الانتقام لسليماني.

وقالت الشبكة الأمريكية إن التسجيل الصوتي التقط يوم الاثنين الماضي، على الذبذبات المستخدمة من قبل الطيارين.

التسجيل الصوتي التقطه طيارون في نيويورك، كان يلوح بهجوم على الكونغرس اليوم الأربعاء انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد.

Chilling threat sent to air traffic controllers vowing revenge for killing of Iranian general under investigation https://t.co/nSX3dVg4uE pic.twitter.com/qzrPv6GUHO

— CBS News (@CBSNews) January 6, 2021