بعد رفض اسكتلندا.. أين يقضي ترمب ليلة تنصيب بايدن؟

رفضت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغن، الثلاثاء، السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيارة منتجع للغولف يملكه في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشارت ستورغن إلى أن الإغلاق الساري في اسكتلندا، حيث يملك ترمب ملعبين للغولف، لا يسمح له بزيارتها، بعد تقارير صحفية عن زيارة محتملة في نهاية ولايته.

وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية ردا على سؤال بهذا الأمر: "ليست لدي فكرة عن خطط سفر دونالد ترمب"، عدا عن أنها تأمل "أن يكون مشروعه في المستقبل القريب هو مغادرة البيت الأبيض".

ثم أضافت "لكن في الوقت الحالي لا نسمح للناس بالمجيء إلى اسكتلندا، باستثناء الزيارات الضرورية" بعد تشديد تدابير الإغلاق منذ الإثنين.

وقالت ستورغن إن "هذا ينطبق عليه كما ينطبق على أي شخص آخر… والمجيء للعب الغولف هو سبب لا أعتبره ضروريًا".

وذكرت صحيفة صنداي بوست الاسكتلندية أن مطار بريستويك في شرق اسكتلندا أخطِر بأن طائرة بوينغ 757 يستخدمها الرئيس الأمريكي ستصل في 19 يناير/ كانون الثاني في اليوم السابق لتنصيب خلفه الديموقراطي جو بايدن.

وأثار الأمر التكهنات بشأن زيارة محتملة وتحدثت الصحيفة عن نشاط مكثف في هذا المطار للطائرات العسكرية الأمريكية التي قيل إنها قامت بمهمة استطلاعية في منتجع ترمب تورنبيري وهو واحد من منتجعين يملكهما ترمب في اسكتلندا.

منتجع تورنبيري للغولف الذي يملكه ترمب في اسكتلندا (رويترز)

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم مطار بريستويك "عدم انتظار زيارة يقوم بها دونالد ترمب في يناير/ كانون الثاني".

ولم يعلق منتجع تورنبيري للغولف على هذه التقارير.

وتنتشر التكهنات بشأن ما سيفعله دونالد ترمب، الذي ما زال يرفض الاعتراف بالهزيمة، بالنسبة لتنصيب جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني. وإذا لم يحضر حفل التنصيب في واشنطن فسيخالف تقليدا عمره أكثر من قرن.