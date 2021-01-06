بآيات من سورة الإنسان.. تفاعل واسع مع تلاوة محمد النني للقرآن (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب المصري، ونادي أرسنال الإنجليزي محمد النني وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل سيارته.

وظهر النني وهو يردد مع تسجيل أحد المقرئين، آيات من بداية سورة الإنسان وحتى الآية الحادية عشرة حيث قوله تعالى "فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا".

واستحسسن الجمهور، أداء اللاعب المصري، في التلاوة وشجعوه على الاستمرار لتحسين صورة الإسلام في الغرب ضد "الإسلاموفوبيا".

وربط بعض الجمهور هذا الفيديو، وإعلان اللاعب المصري مقاطعة المنتجات الفرنسية قبل أسابيع عدة دعما منه لحملة المقاطعة الكبرى التي دشنها ناشطون مسلمون ردا على نشر رسوم مسيئة للنبي محمد وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمسك بلاده بها.

وعلق بعض متابعي النني عبر فيسبوك بالقول "أنت على الطريق الصحيح لتصبح قدوة للجيل القادم ولأولادنا ".