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كاد قلبه يتوقف.. ضابط ينقذ رجلا قبل ثوان من الدهس تحت عجلات قطار (فيديو)

6/1/2021

تمكّن شرطى هندي، من إنقاذ رجل مسن قبل ثوانٍ من الموت دهسًا تحت عجلات القطار، وذلك بعدما اندفع الرجل الستيني لتجاوز القضبان الحديدة في اتجاه رصيف المحطة إلا أن القطار كان أسرع في الوصول إليه.

ويظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة بمحطة قطار "داهيسار" في مومباي غربي الهند، الرجل المسن وهو يحاول العبور من رصيف محطة القطار إلي الجهة الأخرى  بشكل غير مشروع.

وظهر الرجل وقد تجاوز السياج الحديدي، وعندما حاول الوصول إلي الجهة الأخرى من الرصيف، تعلق حذائه بأحد أطرف قضيب القطار.

وحاول الرجل إنقاذ حذائه دون أن يلتفت إلى أن القطار على بعد أمتار منه.

ثم التفت الرجل ليجد القطار قد دخل المحطة بالفعل وعلى بعد خطوات منه، فحاول سريعا الوصول للرصيف إلا أنه لم يستطيع حتى كاد أن يتوقف قلبه.

إلا أن ضابط شرطة اجتذب الرجل بقوة، ورفعه إلي رصيف المحطة قبل ثوان معدودة من اصطدامه بالقطار.

لكن الشرطي لم يستطع السيطرة على غضبه، فضرب الرجل مرات عده -من الغيظ- قبل أن يساعده على النهوض مرة أخري.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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