أثار جدلا واسعا.. شاب يلتهم "شطيرة خفاش" في إعلان صادم (فيديو)

أثار إعلان أسترالي؛ لرجل يتناول شطائر الخفافيش على الشاطئ حالة من الجدل، وذهب البعض إلى أنه يزيد من توتر العلاقات الصينية-الأسترالية.

وربط ناشطون، الإعلان بأصول كورونا، حيث يعتقد أن طائر الخفاش أحد أسباب نشأة الفيروس في مدينة "ووهان" الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019، قبل أن يتفشي في أنحاء العالم ويتسبب في جائحة (كورونا-19).

وفي حين تم ربط الحالات المبكرة لفيروس كورونا بسوق الحيوانات الحية في ووهان، لم يظهر أي دليل قاطع فيما يتعلق بكيفية نشوء الفيروس وانتشاره في البداية.

ويعتقد بعض العلماء، أن الفيروس قد يكون نشأ في طائر الخفافيش، إلا أنه مر عبر نوع آخر قبل أن يصيب البشر.

وبثت شركة "BCF) Boating Camping and Fishing)"، وهي شركة متخصصة في بيع ملابس ومعدات الرحلات البحرية؛ قبل أيام إعلانا لرجل يجلس على الشاطئ وهو يتناول شطائر الخفافيش وسط عائلته، وذلك مع بداية فصل الصيف في أستراليا.

وهو ما أثار حالة من الجدل حول مغزى الإعلان بعد الإشارة إلي طائر الخفاش الذي يعد سببا لفيروس كورونا.

وتساءلت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك هل الربط بين الإعلان وبين أصول نشأة كورونا أمر مسئ حقا أم يدعو إلى الضحك؟

دفع الإعلان البعض لتقديم شكاوي ضد الشركة، إلي هيئة مراقبة معايير الإعلانات في أستراليا.

وقال متحدث باسم مكتب معايير الإعلان في تصريحات صحفية أنهم تلقوا عددا من الشكاوي بخصوص هذا الإعلان الذي انتشر على نطاق واسع، وأنهم بصدد تقييم هذه الشكاوى لمعرفة إن كانت تثير مشكلة أم لا.

ومن جانبه قال المتحدث باسم مؤسسة (BCF) لوسائل إعلام أسترالية "إن هدف الحملة التسويقية هو تشجيع الحملة الأستراليين الذين سيبقون في منازلهم هذا الصيف على استكشاف مناطقهم الخاصة" .

وأردف قائلًا "بالطبع نحن نتفهم خطورة الوباء وانتشار (كوفيد-19) وهذا الإعلان يعكس هذه الروح".

واحتلت إعلانات شركة (BCF) قائمة الأكثر شكوى في أستراليا في عامي 2016 و2018 بسبب مضمون إعلاناتها.

وتوقع البعض أن يؤدي هذا الإعلان أيضًا، مع الاهتمام الدولي الذي يكتسبه، إلى تفاقم العلاقات مع الصين.

وتعد العلاقات بين حكومتي الصين وأستراليا في أدنى مستوياتها منذ عقود، مع تصاعد التوترات بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك انتقاد استراليا لطريقة معالجة بيجين لفيروس كورونا والدعوة إلى تحقيق رسمي.