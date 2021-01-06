البث الحي
الأخبار

النيابة المصرية تخلي سبيل اثنين من شهود "قضية الفيرمونت"

مصر تسلمت 3 متهمين من الإنتربول في قضية جريمة الفيرمونت (مواقع التواصل)
مصر تسلمت 3 متهمين من الإنتربول في قضية جريمة الفيرمونت (مواقع التواصل)
6/1/2021

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل اثنين من الشهود في قضية اعتداء واغتصاب والمعروفة إعلاميا بـ "قضية الفيرمونت".

وقالت النيابة في قرارها الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك إنها أمرت بإخلاء سبيل كل من سيف الدين أحمد (بدور)، ونازلي مصطفى، المحبوسين على ذمة التحقيقات في "واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت وما يرتبط بها من وقائع".

ويعد سيف الدين أحمد ونازلي مصطفي شهودا في القضية إلا أن النيابة العامة أثناء سير التحقيقات أمرت بتوجيه تهم إليهم وتم عرضهم على الطب الشرعي منذ قرابة الـ 4 أشهر.

 

وتداول ناشطون، الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بالتأكيد على كلمة الإفراج عن الشهود، حيث تعد سابقة أن تقوم النيابة العامة بحبس شهود في قضية، على حد قولهم.

وتعود تفاصيل القضية إلي تاريخ 4 أغسطس/آب عام 2020 ؛ عندما تلقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري بلاغا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة.

فأصدر النائب العام أوامره بالتحقيق في القضية وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة (أبناء لرجال أعمال وسياسين)  لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، ولم تتعقبهم الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو/تموز الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو ثم الثالثة في 29 يوليو.

الجدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، حيث إن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.

واجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، آنذاك، بعد تداول تفاصيل جريمة الاغتصاب داخل الفندق الواقع وسط العاصمة المصرية، حين أقدم شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها أثناء حفلة، ثم وقع كل منهم باسمه على جسدها وتصويرها بالفيديو، ولم يتم التحقيق حتى الآن في الواقعة.

وتصدر وسم #جريمة_الفيرمونت موقع "تويتر" في مصر لمدة طويلة، تنديدا بالحادث ومطالبة بمحاسبة هؤلاء الشباب، كما تم تداول أسماء وصور المتهمين.

بينما قال آخرون إن تلك الفتاة لم تكن الوحيدة، ولكنهم 6 فتيات على الأقل، وقعوا ضحايا لهؤلاء المتهمين.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

إيران: "أدلة جدية" تؤكد تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده

وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني، أمير حاتمي (غيتي)

تسجيل صوتي جديد.. رسالة من رغد صدام حسين إلى الجيش العراقي

الرئيس العراقي السابق صدام حسين ونجلته رغد

عقب قمة العلا.. المالديف تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر

قادة دول الخليج وقعوا على "بيان العٌلا" الذي تضمن تأكيدا على تعزيز التعاون المشترك (الجزيرة)

أنور قرقاش يكشف مصير المطالب الـ13 للمصالحة مع قطر

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
الأكثر قراءة

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله: قطر انتصرت وثمن المعركة كان هائلا

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله (مواقع التواصل)

بعد رفض اسكتلندا.. أين يقضي ترمب ليلة تنصيب بايدن؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

بعد دورها في المصالحة الخليجية.. تفاعل واسع مع "نقل الجامعة العربية للكويت"

جامعة الدول العربية ومقرها في مصر (وكالات)

على ألحان "قيامة أرطغرل".. أمير دعنا يشعل منصات التواصل بأنشودة لأمة محمد (فيديو)

المنشد الفلسطيني، أمير دعنا