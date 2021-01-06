اختار الزبون الخطأ.. تاجر مخدرات يعرض الكوكايين على شرطي في ثياب مدنية

أختار تاجر مخدرات في ألمانيا، من بين جميع الأشخاص، عرض مخدر الكوكايين على رجل شرطة كان يرتدي ثيابا مدنية.

وذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء في بيان أن المتهم البالغ من العمر 36 عاما تحدث إلى "الزبون الخطأ" في وسط مدينة "هام" مساء الجمعة الماضي.

وقام الشرطي بمجاراة التاجر وتبعه إلى منزل أحد الأصدقاء؛ حيث أراد التاجر، حسب الاتفاق، جلب كيس من الكوكايين.

وعندما عاد المتهم، كان الشرطي ينتظر المساعدة على عتبة الباب.

وبدأت إجراءات جنائية ضد الرجل بتهمة الإتجار غير المشروع في مخدر الكوكايين.

ولم يتم العثور على مخدرات أخرى في الشقة، ولكن تم العثور على دراجة مسروقة ومحفظة شخص آخر، لذلك بدأت الشرطة التحقيق أيضا مع صاحب الشقة البالغ من العمر 48 عاما.