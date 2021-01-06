الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله: قطر انتصرت وثمن المعركة كان هائلا

قال الأكاديمي المقرب من دوائر صنع القرار في الإمارات عبد الخالق عبد الله، إن قطر انتصرت، وثمن المعركة كان هائلًا" بحسب تعبيره.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأكاديمي الإماراتي لصحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، تعقيبا على توقيع بيان "العلا" الخاص بالمصالحة العربية.

واعتبر عبدالخالق عبدالله، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أن قطر انتصرت في معركة الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات.

مغردون يعلقون

وتعليقا على حديث الأكاديمي الإماراتي للصحيفة البريطانية، قالت مريم النصر "الاعتراف بالحق فضيلة".

وغرد الكاتب السعودي سلطان الطيار قائلا "عند التصالح لا يتحدث المتصالحون عن رابح وخاسر فالكل رابح كما أن القطيعة خسارة على الجميع لكن أبواق الفتنة تهدف من وراء هذه التصريحات إلى إيغار الصدور واستفزاز طرف معين كعادتهم".

أمّا عبد الله الخاطر فقد كتب" من يتحدث عن رابح وخاسر أو منتصر ومهزوم في الأزمة الخليجية يحمل قلباً مريضاً ولا يضمر خيراً للخليج وشعبه ..!!".

عند التصالح لا يتحدث المتصالحون عن رابح وخاسر فالكل رابح كما أن القطيعة خسارة على الجميع لكن أبواق الفتنة تهدف من وراء هذه التصريحات إلى إيغار الصدور واستفزاز طرف معين كعادتهم @abdulkhaleq_uae https://t.co/58JLbW6NZS — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) January 5, 2021

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر منتصف يونيو/ حزيران 2017 بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

ومساء الإثنين، أعلنت الكويت أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من 3 سنوات على الحصار، وذلك عشية القمة الخليجية الـ 41 والتي استضافتها مدينة العلا شمال غربي السعودية.

من يتحدث عن رابح وخاسر أو منتصر و مهزوم في #الأزمة_الخليجية يحمل قلباً مريضاً ولا يضمر خيراً للخليج وشعبه ..!! https://t.co/jUs5GyLkzd — Abdulla M. Al-Khater (@AMKAlkhater) January 5, 2021

ومساء الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) وقطر بعد قمة العلا، وهي الخطوة التي قوبلت بترحيب عربي ودولي كبيرين.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، تم فيه إعلان بنود البيان الختامي للقمة، وإعلان العلا إن "ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس والأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".