البث الحي
الأخبار|إيران

إيران: "أدلة جدية" تؤكد تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده

وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني، أمير حاتمي (غيتي)
وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني، أمير حاتمي (غيتي)
6/1/2021

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني، أمير حاتمي، في رسالة لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة، أن هناك "أدلة دامغة" حول تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وقال حاتمي في الرسالة "هناك أدلة دامغة على تورط الكيان الصهيوني في هذا الاغتيال"، دون أن يذكر تفاصيل.

ودعا حاتمي -وفق ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)- المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العمل غير القانوني والإجرامي وغير الإنساني".

واعتبر أن "تجاهل هذه الجريمة يؤدي إلى تكرارها وانعدام الأمن في العالم"، مشدّدًا على أن إيران تحتفظ بحق الرد عليها.

واستعرض الخطاب تاريخ التورط المباشر لأجهزة المخابرات الإسرائيلية في اغتيال العلماء الإيرانيين، بحسب إرنا.

وكان فخري زاده (63 عامًا) المعروف بـعراب الاتفاق النووي- قد اغتيل في هجوم استهدف موكبه، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بمنطقة دماوند شرق طهران، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب العاصمة، وعلى الفور اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله.

المصدر : الألمانية + الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

إيران تعلن القبض على بعض منفذي اغتيال فخري زاده

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني للعلاقات الدولية حسين أمير عبد اللهيان إن القوات الأمنية حددت الجهات التي أمرت بتنفيذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وألقت القبض على البعض من منفذيه.

8/12/2020
المزيد من الأخبار

تسجيل صوتي جديد.. رسالة من رغد صدام حسين إلى الجيش العراقي

الرئيس العراقي السابق صدام حسين ونجلته رغد

عقب قمة العلا.. المالديف تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر

قادة دول الخليج وقعوا على "بيان العٌلا" الذي تضمن تأكيدا على تعزيز التعاون المشترك (الجزيرة)

أنور قرقاش يكشف مصير المطالب الـ13 للمصالحة مع قطر

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

وسط أجواء متوترة وحشد لأنصار ترمب.. الكونغرس يجتمع للتصديق على فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)
الأكثر قراءة

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله: قطر انتصرت وثمن المعركة كان هائلا

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله (مواقع التواصل)

بعد رفض اسكتلندا.. أين يقضي ترمب ليلة تنصيب بايدن؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

بعد دورها في المصالحة الخليجية.. تفاعل واسع مع "نقل الجامعة العربية للكويت"

جامعة الدول العربية ومقرها في مصر (وكالات)

على ألحان "قيامة أرطغرل".. أمير دعنا يشعل منصات التواصل بأنشودة لأمة محمد (فيديو)

المنشد الفلسطيني، أمير دعنا