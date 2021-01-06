إيران: "أدلة جدية" تؤكد تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني، أمير حاتمي، في رسالة لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة، أن هناك "أدلة دامغة" حول تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وقال حاتمي في الرسالة "هناك أدلة دامغة على تورط الكيان الصهيوني في هذا الاغتيال"، دون أن يذكر تفاصيل.

ودعا حاتمي -وفق ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)- المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العمل غير القانوني والإجرامي وغير الإنساني".

واعتبر أن "تجاهل هذه الجريمة يؤدي إلى تكرارها وانعدام الأمن في العالم"، مشدّدًا على أن إيران تحتفظ بحق الرد عليها.

واستعرض الخطاب تاريخ التورط المباشر لأجهزة المخابرات الإسرائيلية في اغتيال العلماء الإيرانيين، بحسب إرنا.

وكان فخري زاده (63 عامًا) المعروف بـعراب الاتفاق النووي- قد اغتيل في هجوم استهدف موكبه، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بمنطقة دماوند شرق طهران، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب العاصمة، وعلى الفور اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله.