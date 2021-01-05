وزير المالية القطري يصل مصر قادما عبر الأجواء السعودية

وصل وزير المالية القطري، على شريف العمادي، إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويعد وزير المالية القطري أول مسؤول يعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من العاصمة القطرية منذ أزمة حصار قطر الذي شاركت فيه مصر منتصف عام 2017.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن الوزير القطري سيشارك خلال زيارته لمصر في افتتاح فندق "سانت ريجيس" على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية ثم العودة مساء اليوم أو في ساعة مبكرة من صباح غد الأربعاء إلى الدوحة.

وأرسلت مصر وزير خارجيتها سامح شكري ليمثل بلاده في "قمة العلا". وقالت وسائل إعلام محلية ورسمية إن شكري سافر إلى مدينة العلا في السعودية بعد الإعلان أن الرياض ستفتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية مع قطر.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بحريا وبريا وجويا منذ منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك قائلة إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.

ووقّع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 المنعقدة في محافظة العلا بالسعودية، و"بيان العلا".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري غادر السعودية بعد أن وقع اليوم الثلاثاء، على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية.

وكانت الكويت قد أعلنت قبل ساعات من بدء القمة أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية والبحرية مع قطر بعد 3 سنوات ونصف السنة من الحصار.

وحصلت شركة الديار القطرية المالكة لفندق "سانت ريجيس" على كورنيش نيل القاهرة، والذي يقع في مكان مميز بين المتحف المصري وجامعة الدول العربية، على رخصة التشغيل وتجهز لافتتاح الفندق وتمكنت من استخراج التراخيص واشتراطات الحماية المدنية والتي عطلت افتتاح الفندق أكثر من 6 سنوات.

وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار ويضم برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 متراً مربعاً.