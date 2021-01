إغلاق شامل في إنجلترا بعد ساعات من فرضه في اسكتلندا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض عزل عام في إنجلترا، الإثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.

وقال جونسون في خطاب تلفزيوني "يجب أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارما بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة".

وأضاف "هذا يعني أن الحكومة تطلب منكم مرة أخرى البقاء في المنزل".

Stay at home. Protect the NHS. Save lives. pic.twitter.com/PUN79POzAw

وقال جونسون إنه سيتم إغلاق المدارس بدءا من الثلاثاء، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق ستظل سارية حتى منتصف فبراير/ شباط المقبل.

وأضاف أنه سيسمح فقط للأشخاص بمغادرة منازلهم من أجل شراء الاحتياجات الأساسية أو ممارسة الرياضة أو الخروج لأسباب طبية أو الهروب من العنف المنزلي، أو الذهاب لمكان العمل إذا كانوا غير قادرين على العمل من المنزل.

وأوضح أن الإغلاق الجديد سيصبح قانونا اعتبارا من "الساعات الأولى" من الأربعاء، لكن يجب على الأشخاص اتباع القواعد الجديدة من الآن.

WATCH LIVE: My update on coronavirus. (4 January 2021) https://t.co/ZL6PeAGWPl

ويأتي الإعلان عن فرض الإغلاق الجديد في الوقت الذي كشفت فيه الأرقام الحكومية الإثنين تسجيل رقم قياسي من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بواقع 58784 حالة إصابة. وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي تسجل فيه بريطانيا حصيلة إصابات يومية بأكثر من 50 ألف حالة إصابة.

وفي وقت سابق الإثنين حذر جونسون من "أسابيع مقبلة صعبة للغاية"، وقال خلال زيارة لمباشرة بدء تطعيم العاملين في قطاع الرعاية الصحية بلقاح أكسفورد "إذا نظرت للأرقام، فلا شك أننا سنضطر لتطبيق إجراءات أكثر صرامة وسنعلنها في الوقت المناسب".

وأعلنت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن، في وقت سابق الإثنين، فرض أكثر إجراءات العزل العام صرامة منذ الربيع الماضي.

وأضافت: "لا أبالغ إذا قلت إنني قلقة من الوضع الذي نواجهه حاليا أكثر من أي وقت مضى منذ مارس (آذار)" الماضي.

وقالت ستيرجن إن الإجراءات الجديدة تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال شهر يناير/ كانون الثاني.

وأشارت إلى أن المواطنين سيكونون ملزمين قانونا اعتبارا من منتصف الليل الإثنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للأغراض الأساسية، وذلك في ظروف مماثلة لإجراءات العزل العام التي فرضت في بداية انتشار الجائحة في مارس آذار العام الماضي.

وذكرت أن نحو نصف حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في أسكتلندا مصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، وأنها أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70 في المئة.

Our message to Scotland is to #StayAtHome.

You should now only leave the house for essential reasons like:

✔ Getting food or medicines

✔ Any medical need

✔ Exercise

By following these rules you’re saving lives.

Read more ➡️ https://t.co/0B5ImGaYOU pic.twitter.com/NuVJv8roe2

— Scottish Government (@scotgov) January 4, 2021