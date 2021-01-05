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إغلاق شامل في إنجلترا بعد ساعات من فرضه في اسكتلندا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
4/1/2021

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض عزل عام في إنجلترا، الإثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.

وقال جونسون في خطاب تلفزيوني "يجب أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارما بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة".

وأضاف "هذا يعني أن الحكومة تطلب منكم مرة أخرى البقاء في المنزل".

وقال جونسون إنه سيتم إغلاق المدارس بدءا من الثلاثاء، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق ستظل سارية حتى منتصف فبراير/ شباط المقبل.

وأضاف أنه سيسمح فقط للأشخاص بمغادرة منازلهم من أجل شراء الاحتياجات الأساسية أو ممارسة الرياضة أو الخروج لأسباب طبية أو الهروب من العنف المنزلي، أو الذهاب لمكان العمل إذا كانوا غير قادرين على العمل من المنزل.

وأوضح أن الإغلاق الجديد سيصبح قانونا اعتبارا من "الساعات الأولى" من الأربعاء، لكن يجب على الأشخاص اتباع القواعد الجديدة من الآن.

ويأتي الإعلان عن فرض الإغلاق الجديد في الوقت الذي كشفت فيه الأرقام الحكومية الإثنين تسجيل رقم قياسي من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بواقع 58784 حالة إصابة. وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي تسجل فيه بريطانيا حصيلة إصابات يومية بأكثر من 50 ألف حالة إصابة.

وفي وقت سابق الإثنين حذر جونسون من "أسابيع مقبلة صعبة للغاية"، وقال خلال زيارة لمباشرة بدء تطعيم العاملين في قطاع الرعاية الصحية بلقاح أكسفورد "إذا نظرت للأرقام، فلا شك أننا سنضطر لتطبيق إجراءات أكثر صرامة وسنعلنها في الوقت المناسب".

وأعلنت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن، في وقت سابق الإثنين، فرض أكثر إجراءات العزل العام صرامة منذ الربيع الماضي.

وأضافت: "لا أبالغ إذا قلت إنني قلقة من الوضع الذي نواجهه حاليا أكثر من أي وقت مضى منذ مارس (آذار)" الماضي.

وقالت ستيرجن إن الإجراءات الجديدة تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال شهر يناير/ كانون الثاني.

وأشارت إلى أن المواطنين سيكونون ملزمين قانونا اعتبارا من منتصف الليل الإثنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للأغراض الأساسية، وذلك في ظروف مماثلة لإجراءات العزل العام التي فرضت في بداية انتشار الجائحة في مارس آذار العام الماضي.

وذكرت أن نحو نصف حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في أسكتلندا مصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، وأنها أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70 في المئة.

 

وأصبحت بريطانيا، الإثنين، أول دولة في العالم تطعم شعبها بلقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وبريطانيا هي سادس أكثر دول العالم تسجيلا لحالات الوفاة نتيجة الإصابة بالمرض، إذ سجلت أكثر من 75 ألف وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس. وهي من أشد الاقتصادات تضررا من الجائحة.

وكانت بريطانيا هي أيضا أول دولة تطرح اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك قبل شهر تقريبا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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