رقم قياسي لصادرات تركيا في عام 2020

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أن بلادها سجلت أرقاما قياسية في حجم الصادرات خلال عام 2020، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة أمام "الاجتماع التقييمي للتجارة الخارجية لعام 2020″، اليوم الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.

وكشفت بكجان عن أن حجم الصادرات في العام 2020 بلغ 169.5 مليار دولار، رغم الانكماش الاقتصادي وتراجع الطلب في بعض الأسواق العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا.

واعتبرت الوزيرة ارتفاع حجم الصادرات التركية بأنه "نجاح لصادراتنا، ونجاح لتركيا".

وأشارت أن الصادرات التركية حطمت رقما قياسيا في الربع الأخير من العام الماضي ببلوغ قيمتها 51.2 مليار دولار، الذي يعد أعلى حجم للصادرات في 3 أشهر (ربع عام).

ولفتت إلى تسجيل زيادة في حجم الصادرات في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 18.4% مقارنة بالربع الثالث، و6.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغت الصادرات التركية بحسب بكجان 17 مليار و844 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 16% مقارنة بنفس الشهر من 2019.

وبينت بكجان أنه أعلى رقم يسجل للصادرات خلال شهر في تاريخ تركيا.

كما أشارت الوزيرة إلى تسجيل أرقام قياسية في صادرات البلاد إلى 44 دولة من حيث الحجم، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكوريا الجنوبية.

أما أرقام الواردات التركية فزادت بنسبة 4.3% في العام 2020، لتبلغ 219.4 مليار دولار.

واستدركت وزيرة التجارة بقولها: "عند النظر إلى حجم الواردات باستثناء الذهب فحجم وارداتنا يبلغ 194.2 مليار دولار وهذا يعني تراجع الواردات بنسبة 2.4% في عام 2020".

كما سجلت الصادرات التركية أرقاما قياسية في 29 قطاعا، على رأسها الصادرات البلاستيكية والفواكه والسجاد.

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ووصل عدد الشركات التركية المصدرة في عام 2020 لأول مرة إلى 18 ألفا و123.

واحتلت تركيا في عام 2020 نسبة 1.03 من حجم الصادرات العالمي، لأول مرة في تاريخها.

وأكدت بكجان على مواصلتهم تنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز قوة التجارة الداخلية والخارجية، وجعل تركيا نقطة جذب تجارية في العالم.