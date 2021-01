بينها فايزر ومايكروسوفت.. كبريات الشركات الأمريكية تطالب الكونغرس بإقرار فوز بايدن

طالب أكثر من 170 من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية في رسالة مشتركة نشرت الإثنين أعضاء الكونغرس بالمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة خلال الجلسة المرتقبة الأربعاء لإقرار نتائج الانتخابات.

بينما دعا مسؤولون في واشنطن، أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى عدم إحضار أسلحة نارية إلى احتجاجات تنظم هذا الأسبوع على تصديق الكونغرس على هزيمته في الانتخابات.

وكتب الموقّعون على الرسالة المشتركة، وبينهم رؤساء بنوك وصناديق استثمارية ومجموعات استشارية وشركات طيران، كثير منها مدرجة أسهمها في مؤشر داو جونز الرئيسي" لقد حان الوقت لكي تمضي البلاد قدماً".

وتمثّل هذه الرسالة نكسة جديدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي طالما تباهى بصداقاته مع كبار أرباب العمل في البلاد.

ومن بين الموقّعين على الرسالة رئيس مجموعة "فايزر" الدوائية ألبرت بورلا، والمدير القانوني لمجموعة "مايكروسوفت" العملاقة براد سميث، ورئيس "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، ورئيس الفرع الأميركي لشركة "آلتيس" ديكستر غوي، ورئيس صندوق "بلاكستون" الاستثماري جوناثن غراي.

كما وقّع على الرسالة مسؤولو كلّ من "دويتشه بنك يو أس إيه" و"ماستركارد" و"ليفت" و"موديز" و"إرنست إند يونغ" واتّحاد كرة السلة "إن بي إيه".

وفي رسالتهم قال هؤلاء القادة الكبار في مجال المال والأعمال إنّ "الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس فازا، بتصويت الهيئة الناخبة والمحاكم رفضت الطعون التي قدّمها ترمب.

