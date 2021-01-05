شاهد: بدء أعمال القمة الخليجية وقادة ورؤساء الوفود يوقعون على بيان العلا

بدأت، ظهر الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية أعمال القمة الخليجية الـ 41، التي تأتي بعد إعلان دولة الكويت أن السعودية فتحت الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر مساء أمس الاثنين.

ووصلت إلى مدينة العلا شمال غربي السعودية الوفود المشاركة في القمة الخليجية، التي بدأت ظهر اليوم بعد إعلان الكويت مساء أمس عن فتح كامل الحدود بين السعودية وقطر، الأمر الذي يبشر بنجاح جهود المصالحة الخليجية وبدء رفع الحصار المفروض على دولة قطر منذ أكثر من 3.5 سنوات.

وخلال الافتتاح، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان -الذي يرأس أعمال القمة- "إننا ننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد واستمر بمتابعتها الامير نواف الأحمد".

وأضاف "عرفانًا لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجه خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) سائلين المولى لهما الرحمة والمغفرة".

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفود المشاركة في قمة العلا، وتميّز الاستقبال بعناق حار بين ولي العهد السعودي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي هبطت طائرته في الأراضي السعودية لأول مرة منذ بدء الحصار.

ووصل إلى مطار مدينة العلا أيضا أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي يرأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية.

كما وصل إلى مقرّ انعقاد القمة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على رأس وفد بلاده، نيابة عن الملك حمد بن عیسی آل خليفة.

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، وصل هو الآخر على رأس وفد السلطنة إلى القمة الخليجية، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

سلام حار بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحظة وصوله لحضور #القمة_الخليجية#المصالحة_الخليجية pic.twitter.com/WoTTJQjl8D — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 5, 2021

ووصل أيضا نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، مترئسا وفد بلاده في قمة مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي مصري قوله إن وزير الخارجية سامح شكري غادر إلى السعودية، على رأس وفد للمشاركة في القمة.

ويوم أمس الاثنين، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد السعودي تأكيده أن القمة ستكون "جامعةً للكلمة موحدةً للصف ومعززةً لمسيرة الخير والازدهار".

وأضاف أن القمة ستترجم "تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس، في لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

ومساء أمس، أعلنت الكويت أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من 3 سنوات على الحصار.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أنه "تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها".