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"نورت المملكة يا تميم".. احتفاء سعودي واسع بمشاركة أمير قطر في قمة العلا

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد (رويترز)
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد (رويترز)
5/1/2021

لقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية اليوم الثلاثاء للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي، انعكس صداه على منصات التواصل في السعودية والخليج.

وكان في استقبال أمير قطر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي عانقه عند نزوله من الطائرة، وفق نقل مباشر لمحطات التلفزيون، وهي الزيارة الأولى لأمير قطر إلى المملكة منذ بدء الأزمة.

ومساء أمس الإثنين، أعلنت الكويت إعادة فتح الأجواء والحدود السعودية أمام قطر، مما يؤشر الى مصالحة وشيكة في الخليج بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

ويُتوقع أن تحذو مصر والبحرين والإمارات حذو الرياض، وأن تشهد القمة التي تعقد في منطقة العلا في شمال غربي المملكة العربية السعودية، مصالحة بين قطر والدول الخليجية الثلاث ومصر.

وكانت هذه الدول الأربع أعلنت في يونيو/حزيران عام 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

نورت المملكة يا تميم

وتفاعل مغردون في السعودية مع وصول أمير قطر للملكة، وتصدر بين المغردين، حيث رحبوا بمقدم أمير قطر إلى البلاد بعد سنوات من القطيعة بين البلدين في وقت تم فيه فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، على تويتر" وسط عبارات يا الله حيه.. نورت المملكة.. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرحب بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في مطار العلا".

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، على تويتر" وسط عبارات "يا الله حيه.. نورت المملكة" ولي العهد يرحب بأمير دولة قطر في مطار العلا".

وقال المغرد، بندر عطيف " عناق حار بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله مطار العلا".

وقال مغرد آخر" اللهم لك الحمد وفاق انتظرناه.. خليجنا واحد".

وقال حساب باسم زهرة الجبل" عناق ذو عُمق.. دمتِ مملكتي الغالية حَاضِنةً للجميع".

وقال عبد الكريم الزيادي شعرا" يا مرحبا بك يا تميم بن حمد.. يقولهـا محمد وحنا نقولهـا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بن سلمان تأكيده أن القمة ستكون "جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار"، مشيرا الى "لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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