بومبيو يوقع على قرار شطب السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه وقع على قرار شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وكتب بومبيو على موقع تويتر "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان دفع تعويض لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف: "هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية – فوائد جمة".

After months of negotiations, I signed the order to remove Sudan from the list of State Sponsors of Terrorism and ensure compensation for American victims of terrorism and their families. Once in a generation opportunity for freedom — huge benefits. pic.twitter.com/qjhoFwVTZB — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2021

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، الثلاثاء، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين سيزور السودان الأربعاء لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمساعدات الأمريكية المنتظرة للسودان.

ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول في وزارة الخارجية السودانية القول إن منوشين سيلتقي خلال الزيارة مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء.

وأدرجت واشنطن الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن آنذاك.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت الحكومة السودانية إن الكونغرس وافق على قانون يستعيد السودان بموجبه حصانته السيادية؛ أتبعه بالموافقة على صرف منح مالية لسداد ديون مستحقة على الخرطوم ولدعم فئات اجتماعية.

وذكر بيان لوزارة العدل السودانية أن تشريع الكونغرس يحصن البلاد من الملاحقة أمام المحاكم الأمريكية في قضايا الإرهاب.

وجاء قرار الكونغرس بعد أيام من إعلان السفارة الأمريكية بالخرطوم بدء سريان أمر تنفيذي أمريكي بإلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب".

وقضى تشريع الكونغرس بدفع السودان 335 مليون دولار كتعويضات للمتضررين، مقابل حذف اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في تلك القضايا.

كما يتيح التشريع إبطال كل الأحكام التي قضت بها المحاكم الأمريكية مسبقا في قضية السفارتين، والقاضية بتغريم السودان 10.2 مليارات دولار، بحسب البيان.

كما يشطب تشريع الكونغرس، كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها 5 قضايا رفعت هذا العام تتهم السودان بدعم حركة حماس في أعمال، تضرر منها مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل، فضلا عن قضية أخرى رفعها بحارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول.