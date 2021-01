بومبيو يوقع على قرار شطب السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه وقع على قرار شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وكتب بومبيو على موقع تويتر "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان دفع تعويض لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف: "هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية – فوائد جمة".

After months of negotiations, I signed the order to remove Sudan from the list of State Sponsors of Terrorism and ensure compensation for American victims of terrorism and their families. Once in a generation opportunity for freedom — huge benefits. pic.twitter.com/qjhoFwVTZB

