القمة الخليجية الـ 41 تنطلق اليوم وترحيب بإعلان فتح الحدود بين السعودية وقطر

تبدأ، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الـ 41، في مدينة العلا شمال غربي السعودية، وسط تعزز الآمال بالتوصل لتسوية الأزمة الخليجية، بعد الإعلان عن فتح كامل الحدود بين السعودية وقطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الإثنين، عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن القمة ستكون "جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار".

وأضاف ولي العهد السعودي أن القمة ستترجم "تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

#عاجل

سمو #ولي_العهد يؤكد أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات #خادم_الحرمين_الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 4, 2021

ومساء أمس، أعلنت الكويت أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من 3 سنوات على الحصار.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

بيان كويتي بشأن المصالحة الخليجية https://t.co/Deo8ASBv8e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 4, 2021

وأوضح أنه "تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها".

مستوى التمثيل

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيرأس وفد بلاده إلى القمة.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الخليجية https://t.co/yrnO2aePsV#الكويت #كونا pic.twitter.com/GxYHf7n6an — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 5, 2021

كما أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحضر القمة، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن أمير قطر غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى السعودية ليترأس وفد بلاده في قمة العلا التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.

سمو أمير البلاد المفدى يغادر أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.#قنا pic.twitter.com/6p8lKrUc4z — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 5, 2021

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء سيغادر البلاد الثلاثاء متوجها للسعودية نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، لتمثيل وفد بلاده بالقمة.

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله -صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يتوجه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤّس وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر القمةالـ٤١لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية pic.twitter.com/PZBLTtOEAu — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 5, 2021

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سيرأس وفد البحرين إلى القمة.

نيابة عن جلالة الملك: صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتوجه غدا الثلاثاء الى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة الخليجيةhttps://t.co/IytZ0zQkJp pic.twitter.com/Hhkdv8gyjN — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) January 4, 2021

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن نائب الرئيس وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، توجه على رأس وفد بلاده إلى السعودية للمشاركة في قمة العلا.

#محمد_بن_راشد يتوجه على رأس وفد الدولة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي#القمة_الخليجية_الـ41 #وام pic.twitter.com/9EENfPZyUq — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 5, 2021

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال إن القمة ستعيد وحدة الخليج.

وكتب قرقاش على تويتر قائلًا "نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.. أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن وإستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 4, 2021

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصار بحريا وبريا وجويا منذ منتصف العام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك بشكل قاطع قائلة إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.

ترحيب بفتح الحدود

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، عشية انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية.

وأوضح الحجرف أن هذا الفتح الذي أعلنته الكويت عشية انعقاد القمة الخليجية "يعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاحها".

كما رحبت أنقرة الإثنين بالإعلان عن إعادة فتح الحدود والأجواء بين قطر والسعودية، وقالت الخارجية التركية في بيان إن هذا التطور يمثل خطوة هامة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ يونيو/حزيران 2017.

بيان صحفي حول التطورات المتعلقة بحل الأزمة الخليجية https://t.co/nryAXoo1Ua pic.twitter.com/VBJkzO0IcZ — Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) January 4, 2021

وثمنت تركيا "جهود اللاعبين الدوليين الذين ساهموا عبر أنشطة الوساطة التي قاموا بها في التوصل إلى هذا القرار، وفي مقدمتهم دولة الكويت"، معربة عن تمنياتها بالتوصل إلى "حل دائم وشامل لهذا النزاع".

كما أشاد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي-استشاري)، مساء الإثنين، بـ "عودة العلاقات" بين قطر والسعودية، وأعرب عن أمله أن تساهم تلك الخطوة في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة.

وقال المشري، في بيان عبر صفحته بفيسبوك "نبارك لإخواننا في قطر والسعودية فتح الأجواء وعودة العلاقات، بجهد موفق من دولة الكويت، تطور مهم في اتجاه المصالحة الشاملة".

وتمنى المشري أن تساهم عودة العلاقات بين الدوحة والرياض "في تحقيق مزيد من الاستقرار بالمنطقة، وأن يسود التوافق والتصالح بلادنا وكل الدول العربية والإسلامية".

كما أعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، ترحيب جماعته بإجراءات إتمام المصالحة الخليجية ودعمها إنهاء الخلافات بين دولها.

وأضاف فهمي في بيان "تؤكد الجماعة دعمها لكل ما يُنهي أي خلافات بينها ويزيل أية رواسب بين شعوبها ويُسهم في وحدة أبنائها ووحدة شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء".

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا جاء فيه أنها تهنئ مجلس التعاون الخليجي بتقدم جهود المصالحة وتأمل أن تنتهي الأزمة بالكامل.