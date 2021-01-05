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القمة الخليجية الـ 41 تنطلق اليوم وترحيب بإعلان فتح الحدود بين السعودية وقطر

القمة الخليجية الـ 41 تنطلق في مدينة العلا اليوم (وكالات)
القمة الخليجية الـ 41 تنطلق في مدينة العلا اليوم (وكالات)
5/1/2021

تبدأ، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الـ 41، في مدينة العلا شمال غربي السعودية، وسط تعزز الآمال بالتوصل لتسوية الأزمة الخليجية، بعد الإعلان عن فتح كامل الحدود بين السعودية وقطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الإثنين، عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن القمة ستكون "جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار".

وأضاف ولي العهد السعودي أن القمة ستترجم "تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

ومساء أمس، أعلنت الكويت أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من 3 سنوات على الحصار.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أنه "تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها".

مستوى التمثيل

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيرأس وفد بلاده إلى القمة.

كما أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحضر القمة، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن أمير قطر غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى السعودية ليترأس وفد بلاده في قمة العلا التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء سيغادر البلاد الثلاثاء متوجها للسعودية نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، لتمثيل وفد بلاده بالقمة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سيرأس وفد البحرين إلى القمة.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن نائب الرئيس وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، توجه على رأس وفد بلاده إلى السعودية للمشاركة في قمة العلا.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال إن القمة ستعيد وحدة الخليج.

وكتب قرقاش على تويتر قائلًا "نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.. أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

 

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصار بحريا وبريا وجويا منذ منتصف العام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك بشكل قاطع قائلة إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.

ترحيب بفتح الحدود

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، عشية انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية.

وأوضح الحجرف أن هذا الفتح الذي أعلنته الكويت عشية انعقاد القمة الخليجية "يعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاحها".

كما رحبت أنقرة الإثنين بالإعلان عن إعادة فتح الحدود والأجواء بين قطر والسعودية، وقالت الخارجية التركية في بيان إن هذا التطور يمثل خطوة هامة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ يونيو/حزيران 2017.

وثمنت تركيا "جهود اللاعبين الدوليين الذين ساهموا عبر أنشطة الوساطة التي قاموا بها في التوصل إلى هذا القرار، وفي مقدمتهم دولة الكويت"، معربة عن تمنياتها بالتوصل إلى "حل دائم وشامل لهذا النزاع".

كما أشاد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي-استشاري)، مساء الإثنين، بـ "عودة العلاقات" بين قطر والسعودية، وأعرب عن أمله أن تساهم تلك الخطوة في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة.

وقال المشري، في بيان عبر صفحته بفيسبوك "نبارك لإخواننا في قطر والسعودية فتح الأجواء وعودة العلاقات، بجهد موفق من دولة الكويت، تطور مهم في اتجاه المصالحة الشاملة".

وتمنى المشري أن تساهم عودة العلاقات بين الدوحة والرياض "في تحقيق مزيد من الاستقرار بالمنطقة، وأن يسود التوافق والتصالح بلادنا وكل الدول العربية والإسلامية".

كما أعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، ترحيب جماعته بإجراءات إتمام المصالحة الخليجية ودعمها إنهاء الخلافات بين دولها.

وأضاف فهمي في بيان "تؤكد الجماعة دعمها لكل ما يُنهي أي خلافات بينها ويزيل أية رواسب بين شعوبها ويُسهم في وحدة أبنائها ووحدة شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء".

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا جاء فيه أنها تهنئ مجلس التعاون الخليجي بتقدم جهود المصالحة وتأمل أن تنتهي الأزمة بالكامل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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