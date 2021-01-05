شاهد: وصول الوفود لحضور القمة الخليجية.. ورويترز: وزير الخارجية المصري سيشارك

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر رسمي -لم تسمه- قوله، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيشارك في قمة يعقدها زعماء الدول العربية الخليجية، اليوم الثلاثاء، في السعودية.

وبدأت تصل إلى مدينة العلا شمال غربي السعودية الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ41، التي تنعقد اليوم بعد إعلان الكويت مساء أمس عن فتح كامل الحدود بين السعودية وقطر، الأمر الذي يبشر بنجاح جهود المصالحة الخليجية وبدء رفع الحصار المفروض على دولة قطر منذ أكثر من 3 سنوات.

سلام حار بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحظة وصوله لحضور #القمة_الخليجية#المصالحة_الخليجية pic.twitter.com/WoTTJQjl8D — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 5, 2021

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وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أنه "تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الإثنين، عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن القمة ستكون "جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار".

وأضاف ولي العهد السعودي أن القمة ستترجم "تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

تمثيل وفود القمة

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيرأس وفد بلاده إلى القمة.

كما أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحضر القمة، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن أمير دولة قطر غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى السعودية ليترأس وفد بلاده في قمة العلا التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء سيغادر البلاد الثلاثاء متوجها للسعودية نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، لتمثيل وفد بلاده بالقمة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سيرأس وفد البحرين إلى القمة.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن نائب الرئيس وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، توجه على رأس وفد بلاده إلى السعودية للمشاركة في قمة العلا.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصار بحريا وبريا وجويا منذ منتصف العام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك بشكل قاطع قائلة إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.