"المصالحة القطرية السعودية".. احتفاء شعبي في الخليج ومصر بـ "المصالحة الخليجية"

عقب إعلان الكويت عن فتح الحدود والأجواء بين قطر والسعودية مساء الإثنين، عبر كثيرون في دول الخليج ومصر عن فرحتهم بهذه الخطوة مستبشرين بانفراجة وشيكة للأزمة الخليجية برمتها.

وتصدر وسم (#المصالحة القطرية السعودية) قائمة التفاعلات على تويتر في الخليج لاسيما السعودية ، كما تصدر أيضًا في مصر ضمن قائمة الوسوم الأعلى تداولًا إلى جانب وسم (#المصالحة الخليجية).

وأشاد مغردون بخطوة فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء امس الإثنين، عشية قمة مجلس التعاون الخليجي المرتقبة اليوم في مدينة العلا شمال غربي الممكلة.

The most beautiful thing in 2021🇶🇦❤️🇸🇦 pic.twitter.com/D6XdYNANeq

كما أشادوا بوساطة الكويت التي دامت أكثر من 3 سنوات، وتكللت بالنجاح أخيرا في تمهيد الطريق لمصالحة خليجية شاملة، بإعلانها اتفاق السعودية وقطر على إعادة فتح الحدود والأجواء بينهما.

وتداول كثيرون مقاطع فيديو للحظة إعلان الكويت فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر، التي عكست مدى فرحة الشعوب بهذه الخطوة، ونشر بعضهم أغنية "خليجنا واحد" للتأكيد على وحدة شعوب الخليج.

Must watch: Qatari people dance after Saudi allow them to enter Saudi Arabia 👇🏽👇🏽🇸🇦🇶🇦💪🏽😍 #فتح_الحدود #المصالحة_القطرية_السعودية pic.twitter.com/eObnQ9fTmM

— Godfather of Arabia (@God_Arabia) January 4, 2021