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"المصالحة القطرية السعودية".. احتفاء شعبي في الخليج ومصر بـ "المصالحة الخليجية"

العلم القطري والعلم السعودي (وكالات)
العلم القطري والعلم السعودي (وكالات)
5/1/2021

عقب إعلان الكويت عن فتح الحدود والأجواء بين قطر والسعودية مساء الإثنين، عبر كثيرون في دول الخليج ومصر عن فرحتهم بهذه الخطوة مستبشرين بانفراجة وشيكة للأزمة الخليجية برمتها.

وتصدر وسم (#المصالحة القطرية السعودية) قائمة التفاعلات على تويتر في الخليج لاسيما السعودية ، كما تصدر أيضًا في مصر ضمن قائمة الوسوم الأعلى تداولًا إلى جانب وسم (#المصالحة الخليجية).

وأشاد مغردون بخطوة فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء امس الإثنين، عشية قمة مجلس التعاون الخليجي المرتقبة اليوم في مدينة العلا شمال غربي الممكلة.

كما أشادوا بوساطة الكويت التي دامت أكثر من 3 سنوات، وتكللت بالنجاح أخيرا في تمهيد الطريق لمصالحة خليجية شاملة، بإعلانها اتفاق السعودية وقطر على إعادة فتح الحدود والأجواء بينهما.

وتداول كثيرون مقاطع فيديو للحظة إعلان الكويت فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر، التي عكست مدى فرحة الشعوب بهذه الخطوة، ونشر بعضهم أغنية "خليجنا واحد" للتأكيد على وحدة شعوب الخليج.

وتلا تلك الخطوة، وهي الأولى منذ الأزمة الخليجة في 5 يونيو/ حزيران 2017، إعلان قطر حضور أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لقمة العلا.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، موضحا، في بيان مساء الإثنين، أن هذا "الفتح" الذي أعلنته الكويت عشية انعقاد القمة الخليجية "يعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاحها".

وبالتزامن مع هذا الإعلان، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه من المرتقب أن توقع السعودية وقطر ودول خليجية أخرى اتفاقا، اليوم الثلاثاء، ينهي الأزمة.

 

وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في بيان إن "القمة الخليجية ستكون موحدة للصف وتترجم تطلعات لم الشمل"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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