"المصالحة القطرية السعودية".. احتفاء شعبي في الخليج ومصر بـ "المصالحة الخليجية"

عقب إعلان الكويت عن فتح الحدود والأجواء بين قطر والسعودية مساء الإثنين، عبر كثيرون في دول الخليج ومصر عن فرحتهم بهذه الخطوة مستبشرين بانفراجة وشيكة للأزمة الخليجية برمتها.

وتصدر وسم (#المصالحة القطرية السعودية) قائمة التفاعلات على تويتر في الخليج لاسيما السعودية ، كما تصدر أيضًا في مصر ضمن قائمة الوسوم الأعلى تداولًا إلى جانب وسم (#المصالحة الخليجية).

وأشاد مغردون بخطوة فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء امس الإثنين، عشية قمة مجلس التعاون الخليجي المرتقبة اليوم في مدينة العلا شمال غربي الممكلة.

كما أشادوا بوساطة الكويت التي دامت أكثر من 3 سنوات، وتكللت بالنجاح أخيرا في تمهيد الطريق لمصالحة خليجية شاملة، بإعلانها اتفاق السعودية وقطر على إعادة فتح الحدود والأجواء بينهما.

وتداول كثيرون مقاطع فيديو للحظة إعلان الكويت فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر، التي عكست مدى فرحة الشعوب بهذه الخطوة، ونشر بعضهم أغنية "خليجنا واحد" للتأكيد على وحدة شعوب الخليج.

Must watch: Qatari people dance after Saudi allow them to enter Saudi Arabia 👇🏽👇🏽🇸🇦🇶🇦💪🏽😍 #فتح_الحدود #المصالحة_القطرية_السعودية pic.twitter.com/eObnQ9fTmM — Godfather of Arabia (@God_Arabia) January 4, 2021

وتلا تلك الخطوة، وهي الأولى منذ الأزمة الخليجة في 5 يونيو/ حزيران 2017، إعلان قطر حضور أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لقمة العلا.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، موضحا، في بيان مساء الإثنين، أن هذا "الفتح" الذي أعلنته الكويت عشية انعقاد القمة الخليجية "يعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاحها".

تصريح صحفي: رحب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بفتح الأجواء الجوية و الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر والتي تأتي عشية انعقاد #القمة_الخليجية_الـ41https://t.co/PqN58bKGbK — مجلس التعاون (@GCCSG) January 4, 2021

وبالتزامن مع هذا الإعلان، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه من المرتقب أن توقع السعودية وقطر ودول خليجية أخرى اتفاقا، اليوم الثلاثاء، ينهي الأزمة.

#المصالحه_الخليجيه اللهم ادم الامن والامان

على خليجنا ووحد صفوفنا واحفظ ولاة امرنا 🌹 pic.twitter.com/2dFNtq0Yqk — عبـدالرحمـن الآسعـدي (@DhooS7) January 5, 2021

وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في بيان إن "القمة الخليجية ستكون موحدة للصف وتترجم تطلعات لم الشمل"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.