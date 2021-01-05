أمير قطر يغادر السعودية بعد مشاركته في "قمة العلا"

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محافظة العلا السعودية مساء الثلاثاء بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في وقت سابق الثلاثاء.

سمو أمير البلاد المفدى يغادر محافظة العلا مساء اليوم، بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة. #قنا https://t.co/FsjaHSC94t pic.twitter.com/C31DozCFlp — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 5, 2021

وأعرب أمير دولة قطر في برقية بعث بها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن "خالص شكره وتقديره على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما سموه والوفد المرافق أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأشاد أمير دولة قطر "بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه، مؤكدا أن نتائجه الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة".

وعقب انتهاء أعمال القمة التقى أمير دولة قطر مع ولي العهد السعودي وبحثا معا "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيز العمل الخليجي المشترك".