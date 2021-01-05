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أمير قطر يغادر السعودية بعد مشاركته في "قمة العلا"

أمير قطر خلال لقائه مع ولي العهد السعودي (القطرية)
أمير قطر خلال لقائه مع ولي العهد السعودي (القطرية)
5/1/2021

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محافظة العلا السعودية مساء الثلاثاء بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في وقت سابق الثلاثاء.

وأعرب أمير دولة قطر في برقية بعث بها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن "خالص شكره وتقديره على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما سموه والوفد المرافق أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأشاد أمير دولة قطر "بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه، مؤكدا أن نتائجه الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة".

وعقب انتهاء أعمال القمة التقى أمير دولة قطر مع ولي العهد السعودي وبحثا معا "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيز العمل الخليجي المشترك".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

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