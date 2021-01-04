وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر 82 عاما

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر يناهز الـ (82 عاما).

والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

#وداعا_الياس_الرحباني يا من غنى لبنان على مرّ السنين الله يرحمك 🙏🏼 pic.twitter.com/q7etrjLZDV — W_BS🔕📵⛔️ (حساب إحتياطي) (@Wissame_BS) January 4, 2021

ويعد إلياس الرحباني من أبرز الموسيقين في الوقت العربي، وعمل كموسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا.

لحن إلياس أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، كما ألف موسيقى تصويرية لـ 25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى أفلام "دمي ودموعي وابتسامتي" ، "حبيبتي" و"أجمل أيام حياتي" بجانب مسلسل "عازف الليل".

يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان

الموت عم ياخد منا ناس منحبن.. الياس الرحباني أعمالك باقية معنا.. غيابك رح يترك فراغ كبير..

أحر التعازي للعائلة الكريمة

الله يرحم عاصي ومنصور والياس الرحباني pic.twitter.com/TDHXzsVgzI — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 4, 2021

كما لحن الياس الرحباني وكتب مجموعة من الأغاني لعدد كبير من الفنانين اللبنانين والعرب ومن أبرزهم فيروز، صباح، وديع الصافي، نصري شمس الدين، ملحم بركات، ماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم.

مش كل يوم بيجي ناس متل #الياس_الرحباني بيفهمو اللحظة وبغيرو الذوق العام من دون ما يخافو من شو بدو يقول عاصي ومنصور. يمكن كل مية سنة مرة. اليوم عرفنا صارو مية. العظماء متلو ما بموتو. رح يبقى فينا ومعنا. مع كل الو حياتي ومع كل نكتة عن الطيارة ومع كل بيانو حسسنا شو حلو الواحد يحب. pic.twitter.com/l7ykSgPEIO — Zaven (@Zaven_K) January 4, 2021

وشكلت الأغاني التي لحنها وكتبها للسيدة فيروز بصمة في الذاكرة اللبنانية منها "يا لور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون".

ودشن جمهور الفنان اللبناني وسم (#وداعا_إلياس_الرحباني)، تفاعل معه فنانون ومئات المتابعين في العالم العربي.