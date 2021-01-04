البث الحي
الأخبار

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر 82 عاما

الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني (مواقع التواصل)
الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني (مواقع التواصل)
4/1/2021

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر يناهز الـ (82 عاما).

والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

ويعد إلياس الرحباني من أبرز الموسيقين في الوقت العربي، وعمل كموسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا.

لحن إلياس أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، كما ألف موسيقى تصويرية لـ 25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى أفلام "دمي ودموعي وابتسامتي" ، "حبيبتي" و"أجمل أيام حياتي" بجانب مسلسل "عازف الليل".

كما لحن الياس الرحباني وكتب مجموعة من الأغاني لعدد كبير من الفنانين اللبنانين والعرب ومن أبرزهم فيروز، صباح، وديع الصافي، نصري شمس الدين، ملحم بركات، ماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم.

وشكلت الأغاني التي لحنها وكتبها للسيدة فيروز بصمة في الذاكرة اللبنانية منها "يا لور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون".

ودشن جمهور الفنان اللبناني وسم (#وداعا_إلياس_الرحباني)، تفاعل معه فنانون ومئات المتابعين في العالم العربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من الأخبار

تهكم تركي على تصريحات لرئيس وزراء أرمينيا

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

ما الذي نعرفه عن النسختين الجديدتين المتحورتين لفيروس كورونا؟

السلالة الجديدة من الفيروس أثارت القلق وجددت المخاوف

إيران تحتجز سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية

الناقلة الكورية الجنوبية التي تحتجزها إيران (رويترز)

مصر: محمد رمضان يستأنف نشاطه بعد أزمة صوره مع إسرائيليين

الأكثر قراءة

على ألحان "قيامة أرطغرل".. أمير دعنا يشعل منصات التواصل بأنشودة لأمة محمد (فيديو)

المنشد الفلسطيني، أمير دعنا

مصر: محمد صلاح يتبرع بخزان أكسجين طبي لمرضى كورونا

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)

الشرطة الأمريكية تقتل شابا مسلما وتقتحم منزله بدعوى البحث عن أسلحة (فيديو)

دولال عيد (يمين) قتلته الشرطة الأمريكية الأربعاء لاشتباهها في حمله سلاحا (نيويورك تايمز)

اصطدمت بسرب من الطيور.. طائرة تركية تهبط اضطراريا في إسطنبول (فيديو)

طائرة شحن تركية تهبط اضطراريا بسبب سرب طيور (الأناضول)