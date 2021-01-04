مقتل قس في كنيسته بولاية تكساس الأمريكية

قالت شرطة ولاية تكساس الأمريكية إن قسا قتل وأصيب آخر على الأقل، الأحد، إثر إطلاق نار على كنيسة قرب مدينة وينونا شرقي الولاية.

وذكر لاري سميث قائد للشرطة المحلية إنه تم القبض على المشتبه به الذي فر من كنيسة "ستارفيل ميثوديست" بعد إطلاق النار.

Law enforcement drone now hovering above the area. Expecting an update from SCSO sometime this afternoon. @KLTV7 pic.twitter.com/GoNrXHwBiG — Julian Esparza (@JulianEsparzaTV) January 3, 2021

وأوضح سميث أن الواقعة جرت قبل إقامة الصلاة مباشرة، عندما لاحظ القس، لدى وصوله مع زوجته وشخصين آخرين، شخصا غريبا في كنيسته.

وقال: "عندما فتح باب المرحاض، وجد امامه رجلا مختبئا في كنيسته".

We will be speaking to the sheriff in four minutes. He may confirm who was fatally shot at this church in East Texas. Others injured. pic.twitter.com/SLmv4oEc9G — John Anderson (@23Johnanderson) January 3, 2021

واستولى الرجل الغريب، الذي كان ملاحقا بعد إطلاق نار في الليل، على سلاح القس وأرداه قتيلا. ثم أصاب شخصا آخر قبل أن يلوذ بالفرار مستخدما سيارة الضحية. وتم القبض عليه بعد مطاردته.

واوضح رئيس الشرطة أن الرجل، الذي جرحت يده، تم اسعافه في مستشفى، مستبعدا حتى الآن وجود أي دافع عقائدي للجريمة.

وقال حاكم تكساس غريغ أبوت في بيان "نعرب عن تعاطفنا مع الضحايا وعائلات القتلى أو المصابين في هذه المأساة الكبيرة" وتوجه بالشكر إلى الشرطة "التي ألقت القبض على المشتبه به".