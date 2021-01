مقتل قس في كنيسته بولاية تكساس الأمريكية

قالت شرطة ولاية تكساس الأمريكية إن قسا قتل وأصيب آخر على الأقل، الأحد، إثر إطلاق نار على كنيسة قرب مدينة وينونا شرقي الولاية.

وذكر لاري سميث قائد للشرطة المحلية إنه تم القبض على المشتبه به الذي فر من كنيسة "ستارفيل ميثوديست" بعد إطلاق النار.

Law enforcement drone now hovering above the area. Expecting an update from SCSO sometime this afternoon. @KLTV7 pic.twitter.com/GoNrXHwBiG

وأوضح سميث أن الواقعة جرت قبل إقامة الصلاة مباشرة، عندما لاحظ القس، لدى وصوله مع زوجته وشخصين آخرين، شخصا غريبا في كنيسته.

وقال: "عندما فتح باب المرحاض، وجد امامه رجلا مختبئا في كنيسته".

We will be speaking to the sheriff in four minutes. He may confirm who was fatally shot at this church in East Texas. Others injured. pic.twitter.com/SLmv4oEc9G

— John Anderson (@23Johnanderson) January 3, 2021