البث الحي
الأخبار|أمريكا

مقتل قس في كنيسته بولاية تكساس الأمريكية

سيارات الشرطة تحيط بمبنى الكنيسة (تويتر)
سيارات الشرطة تحيط بمبنى الكنيسة (تويتر)
3/1/2021

قالت شرطة ولاية تكساس الأمريكية إن قسا قتل وأصيب آخر على الأقل، الأحد، إثر إطلاق نار على كنيسة قرب مدينة وينونا شرقي الولاية.

وذكر لاري سميث قائد للشرطة المحلية إنه تم القبض على المشتبه به الذي فر من كنيسة "ستارفيل ميثوديست" بعد إطلاق النار.

وأوضح سميث أن الواقعة جرت قبل إقامة الصلاة مباشرة، عندما لاحظ القس، لدى وصوله مع زوجته وشخصين آخرين، شخصا غريبا في كنيسته.

وقال: "عندما فتح باب المرحاض، وجد امامه رجلا مختبئا في كنيسته".

واستولى الرجل الغريب، الذي كان ملاحقا بعد إطلاق نار في الليل، على سلاح القس وأرداه قتيلا. ثم أصاب شخصا آخر قبل أن يلوذ بالفرار مستخدما سيارة الضحية. وتم القبض عليه بعد مطاردته.

واوضح رئيس الشرطة أن الرجل، الذي جرحت يده، تم اسعافه في مستشفى، مستبعدا حتى الآن وجود أي دافع عقائدي للجريمة.

وقال حاكم تكساس غريغ أبوت في بيان "نعرب عن تعاطفنا مع الضحايا وعائلات القتلى أو المصابين في هذه المأساة الكبيرة" وتوجه بالشكر إلى الشرطة "التي ألقت القبض على المشتبه به".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

حصري للجزيرة مباشر: طبيب يشرح طريقة صناعة اللقاحات الحديثة وآلية عملها

سباق اللقاحات قد يضع نهاية لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

هنية: حماس قبلت عقد الانتخابات الفلسطينية بالتوالي

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" (فيسبوك)

جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (روتيرز)

بعد ترخيص الهند باستخدامه.. تعرف على أبرز 5 أمور عن لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد

حقق اللقاح نتائج مبشرة مع كبار السن (رويترز ـ أرشيف)
الأكثر قراءة

على ألحان "قيامة أرطغرل".. أمير دعنا يشعل منصات التواصل بأنشودة لأمة محمد (فيديو)

المنشد الفلسطيني، أمير دعنا

في دقائق معدودة.. أكبر عملية سرقة للذخيرة من معسكر للجيش الإسرائيلي

ذخائر من عيار 5.56 مليميتر (غيتي - أرشيفية)

شاهد: أردوغان يفتتح جسرا شرقي تركيا يعد الرابع من نوعه في العالم

مستشفى الحسينية.. وزيرة الصحة تتهم "الإخوان" وشهادات مصريين تكذّبها (فيديو)

ممرضة تجلس على الأرض في حالة صدمة بعد وفاة المرضى (مواقع التواصل)