البث الحي
الأخبار

مجلس التعاون الخليجي يرحب بفتح الحدود والأجواء بين قطر والسعودية

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف (يوتيوب)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف (يوتيوب)
4/1/2021

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، وذلك عشية انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

وأوضح الحجرف، في بيان مساء الإثنين، أن هذا الفتح الذي أعلنته الكويت عشية انعقاد القمة الخليجية "يعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاحها".

وأضاف: "أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة يتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من فرص نحو كيان خليجي مترابط".

 

ومساء الاثنين، أعلن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، في خطاب بثه تلفزيون بلاده، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أحمد موسى: مصر لن تتصالح مع قطر (فيديو)

المذيع المصري أحمد موسى (مواقع التواصل)

إيران تبدأ إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة

إيران تسعى لتخصيب اليورانيوم (وكالات)

بعد سلطان عمان.. ملك البحرين يغيب عن القمة الخليجية

شعار دول مجلس التعاون الخليجي (موافع التواصل)

تهكم تركي على تصريحات لرئيس وزراء أرمينيا

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)
الأكثر قراءة

على ألحان "قيامة أرطغرل".. أمير دعنا يشعل منصات التواصل بأنشودة لأمة محمد (فيديو)

المنشد الفلسطيني، أمير دعنا

فاجعة مستشفى الحسينية.. اعتقال مصور الفيديو وموقف غريب من "الإفتاء المصرية"

ممرضة تجلس على الأرض في حالة صدمة بعد وفاة المرضى (مواقع التواصل)

اصطدمت بسرب من الطيور.. طائرة تركية تهبط اضطراريا في إسطنبول (فيديو)

طائرة شحن تركية تهبط اضطراريا بسبب سرب طيور (الأناضول)

مستشفى الحسينية.. وزيرة الصحة تتهم "الإخوان" وشهادات مصريين تكذّبها (فيديو)

الممرضة آية علي تجلس على الأرض في حالة صدمة بعد وفاة المرضى (مواقع التواصل)