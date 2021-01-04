مجلس التعاون الخليجي يرحب بفتح الحدود والأجواء بين قطر والسعودية

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، وذلك عشية انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

وأوضح الحجرف، في بيان مساء الإثنين، أن هذا الفتح الذي أعلنته الكويت عشية انعقاد القمة الخليجية "يعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاحها".

وأضاف: "أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة يتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من فرص نحو كيان خليجي مترابط".

تصريح صحفي: رحب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بفتح الأجواء الجوية و الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر والتي تأتي عشية انعقاد #القمة_الخليجية_الـ41https://t.co/PqN58bKGbK — مجلس التعاون (@GCCSG) January 4, 2021

ومساء الاثنين، أعلن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، في خطاب بثه تلفزيون بلاده، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.