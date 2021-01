للمرة الثانية بالزي الفلسطيني.. رشيدة طليب تؤدي اليمين أمام الكونغرس الأمريكي

في محاولة للتأكيد على موقفها برفض اتفاقات التطبيع العربية مع إسرائيل، أدت، اليوم الإثنين النائبة الأمريكية المسلمة ذات الأصل الفلسطيني رشيدة طليب، القسم أمام الكونغرس بالزي الفلسطيني، عقب فوزها للمرة الثانية عن ولاية "ميتشغان".

وتعد هذه المرة الثانية التي ترتدي فيها رشيدة طليب الزي الفلسطيني التراثي خلال آدائها القسم في الكونغرس.

ونشرت رشيدة طليب صورتها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة "أكرّم والدي، اللذين أتيا إلى هذا البلد من فلسطين بحثاً عن حياة أفضل، بارتداء زي فلسطيني مطرز اليوم"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وسردت رشيدة طليب قصة والديها قائلة "جاء والدي من فلسطين من أجل حياة أفضل في الولايات المتحدة، وكان في سن الـ19، وتمكن مع تعليم بدرجة الصف الرابع فقط، من الحصول على وظيفة في شركة فورد موتور".

وتابعت عبر حسابها على انستغرام "بعد سنوات تزوج والدتي التي تركت المدرسة في الصف الثامن للمساعدة في إعالة أسرتها.. لقد ضحى كلاهما كثيراً حتى أصبح حلم مثل هذا ممكنًا".

وتابعت رشيدة طليب قائلة إن "ابنتهما الكبرى من بين 14 طفلاً تؤدي اليمين الدستورية في الكونغرس الأمريكي للمرة الثانية.. أنا من أوائل المسلمات وأول فلسطينية في الكونغرس، وأردت تكريمهما بارتداء زي فلسطيني مطرز".

وتعرف رشيدة طليب بمواقفها المناصرة للقضية الفلسطنية، إذ إنها تنتقد اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، مشيرةً إلى أن هذه الصفقات لن تخفف من معاناة الفلسطينيين بل ستزيد من تطبيعها.

Congresswoman @RashidaTlaib wore a traditional Palestinian thobe with cultural embroidery to her second swearing-in ceremony to the U.S. Congress today 😍❤️ pic.twitter.com/bbmGGVRjxD

— Muslim Girl (@muslimgirl) January 3, 2021