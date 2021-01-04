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مصر: محمد صلاح يتبرع بخزان أكسجين طبي لمرضى كورونا

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)
النجم المصري محمد صلاح (رويترز)
4/1/2021

تبرع نجم كرة القدم المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بخزان أكسجين طبي لأحد المستشفيات شمالي مصر لتمكينها من معالجة مرضى فيروس كورونا.

وقال حسن بكر مدير جمعية "نجريج" الخيرية، التي أسسها صلاح، في لقاء مع قناة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة، مساء الأحد إن "لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح، تبرع بتركيب تانك (خزان) أكسجين طبي (لم يحدد سعته)، لتخفيف معاناة مرضى كورونا في قرية نجريج بمحافظة الغربية".

ويأتي تبرع صلاح تزامنا مع تصاعد الغضب بعد انتشار مقطع مصور بمنصات التواصل الاجتماعي، لوفاة 6 مرضى كورونا في مستشفى "الحسينية" بمحافظة الشرقية (شمال مصر)، إثر نقص غاز الأكسجين الطبي.

وأعلنت النيابة المصرية، الأحد، إجراء تحقيق بشأن نقص الأكسجين بالمستشفى الحكومي والإجراءات المتخذة في تلك الحالة، وعدد المتوفين وبيان أسباب وفاتهم، فيما نفت وزيرة الصحة هالة زايد أن تكون حالات الوفاة بسبب نقص الأكسجين في أجهزة التنفس الصناعي.

وتشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الإصابات بالفيروس، وسجلت إجمالا 142 ألفا و187 إصابة، بينها 7 آلاف و805 وفيات، و113 ألفا و898 حالة تعاف.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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