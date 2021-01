صفعات متتالية لطفل أمام زملائه.. عقاب وحشي من معلمة يفجر غضبا واسعا (فيديو)

أثار مشهد مصور، لاعتداء معلمة صينية بالضرب المتكرر على طالب وصل متأخرا إلى المدرسة، حالة من الغضب عبر وسائل التواصل الصينية.

الأمر دفع الشرطة الصينية للتحقيق في الأمر وإيقاف المعلمة لحين التحقيق معها، خاصة بعد تفاعل عدد من المشاهيرمع الفيديو المسرب مطالبين بوقف انتهاكات حقوق الطفل في المدارس الصينية.

ويكشف المقطع المصور عن قيام المعلمة بمدرسة ثانوية بمدينة شينغيانغ غرب العاصمة الصينية، بإيقاف طالب وصل متأخرا والاعتداء عليه أمام زملائه بالضرب المتكرر على وجه.

Chinese teacher repeatedly slaps a student's face in front of his classmate to punish him for arriving late…😭 pic.twitter.com/RIZZZvryvi

