صفعات متتالية لطفل أمام زملائه.. عقاب وحشي من معلمة يفجر غضبا واسعا (فيديو)

أثار مشهد مصور، لاعتداء معلمة صينية بالضرب المتكرر على طالب وصل متأخرا إلى المدرسة، حالة من الغضب عبر وسائل التواصل الصينية.

الأمر دفع الشرطة الصينية للتحقيق في الأمر وإيقاف المعلمة لحين التحقيق معها، خاصة بعد تفاعل عدد من المشاهيرمع الفيديو المسرب مطالبين بوقف انتهاكات حقوق الطفل في المدارس الصينية.

ويكشف المقطع المصور عن قيام المعلمة بمدرسة ثانوية بمدينة شينغيانغ غرب العاصمة الصينية، بإيقاف طالب وصل متأخرا والاعتداء عليه أمام زملائه بالضرب المتكرر على وجه.

Chinese teacher repeatedly slaps a student's face in front of his classmate to punish him for arriving late…😭 pic.twitter.com/RIZZZvryvi — Heba Hafez (@HebaHaf83498288) January 4, 2021

كما قامت المعلمة الغاضبة بالإمساك بشعر الطالب البالغ من العمر (15 عاما) بيد وضربه على وجه عدة صفعات متتالية ثم ركله في قدمه عدة مرات قبل أن تسمح له بدخول الفصل.

ويظهر الفيديو الطالب وخلفه طابور من الطلاب المتأخرين، ربما كان ينتظرهم نفس المصير.

وقالت الشرطة المحلية إن المعلمة، المعروفة باسمها العائلي "ما" ، كانت تعاقب الفتى بعد وصوله إلى الفصل في وقت متأخر.

وأشار بيان الشرطة إلي أن الواقعة تعود لتاريخ ٢١ ديسمبر الماضي، وإنها فتحت تحقيقا موسعا في الحادثة .

وساهمت عارضة الأزياء والممثلة (Na Di)، بعدما شاركت بنشر مقطع الاعتداء على الطالب عبر حسابها على (Weibo) في انتشاره بشكل واسع.

كما نشرت صحيفة (Xi‘an Business)، وهي صحيفة تابعة للدولة، عن الحادث وطالبت بالتحقيق في الأمر.

وسرعان ما جذب الحادث الانتباه عبر الإنترنت بعد مشاركته من قبل مستخدمي الإنترنت والمشاهير، بما في ذلك نيجرميدي زيشمان (Nigermaidi Zechman) وهي مقدمة برامج معروفة التي علقت على الحادثة قائلة "كل صفعة ضربت قلبي ، مؤلمة" ، بحسب لقطة شاشة من منشوره تم حذفها.

وتكرر حوادث الاعتداء على الطلاب في الصين داخل المدارس خلال السنوات الأخيرة، مما دفع بعض رواد التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع فيديوهات مجمعة لحوادث مشابهة مطالبين بحماية حقوق الطفل في المدارس الصينية.