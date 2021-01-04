ترمب "أعداد وفيات كورونا مبالغ فيها".. وخبراء الصحة يردون عليه

قال الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب، الأحد، إن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) والوفيات "مبالغ فيها" في الولايات المتحدة، حيث سجلت البلاد عددًا قياسيًا من الإصابات اليومية، كما تجاوزت حصيلة الوفيات 350 ألفًا.

وغرّد ترمب على موقع تويتر "عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيه إلى حد بعيد في الولايات المتحدة بسبب أسلوب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC السخيف في التحديد مقارنة بالدول الأخرى، التي أبلغ الكثير منها، عن قصد، بشكل غير دقيق للغاية أعدادًا منخفضة"، واصفا إياها بـ "الأخبار الكاذبة".

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. “When in doubt, call it Covid.” Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

في حين، أكد مسؤولان أمريكيان أنّ حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد تتسارع وسط ترجيح القدرة على توفير مليون حقنة يوميًا في المرحلة المقبلة، وذلك في ظل انتقادات تطاول الحملة في البلد الذي سجل أكثر من 350 ألف وفاة بالوباء.

وأقرّ كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا أنطوني فاوتشي أثناء حديث إلى قناة "إيه بي سي" بمواجهة "أوجه خلل" أثناء حملة التلقيح.

وتابع في معرض رده على تشكيك ترمب في أرقام الوفيات والإصابات "الوفيات هي وفيات حقيقية. كل ما عليك فعله هو الخروج إلى الخنادق (أرض الواقع)، والذهاب إلى المستشفيات.. هذا حقيقي، هذا ليس مزيفًا".

وأوضح الجرّاح العام (رئيس هيئة الصحة العامة الأمريكية) جيروم آدامز عبر شبكة "سي إن إن" أنّ الحملة انطلقت في ظل سياق معقّد، مشيرًا إلى التصاعد الكبير في عدد الإصابات وبدء عطل أعياد نهاية العام، ما وضع الفرق الطبية على المحك.

وكانت إدارة ترمب وعدت بإعطاء اللقاح لعشرين مليون شخص قبل نهاية 2020، وحاليًا تلقى أكثر من 4.2 ملايين شخص الجرعة الأولى من أحد لقاحين نالا ترخيص السلطات (فايزر ومودرنا)، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال آدامز إنّ "الخبر السار هو أننا نرى (الإيقاع) يتسارع بفضل شركائنا في الولايات"، مضيفًا أنّ "1.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى في الساعات الـ72 الأخيرة (…) ما يعادل 500 ألف يوميًا".

وأوضح فاوتشي أنّ هذا "أكثر بكثير مما كانت عليه الحال في البداية"، مضيفًا "بمقدورنا بلوغ مليون (جرعة) في اليوم"، وتابع "أنجزنا برامج تلقيح ضخمة في تاريخنا. لا شيء يبرر العجز حاليًا (…) بإمكاننا إنجاز الأمر".

وأبدى فاوتشي اعتقاده أنّ المناعة الجماعية قد تتحقق "بحلول نهاية الصيف" في حال بلوغ معدل مليون حقنة على الأقل يوميًا والبدء بإعطاء اللقاح لسائر السكان "نهاية مارس/ آذار، أو بداية أبريل/ نيسان المقبل" بعد انتهاء المرحلة الحالية الخاصة بالأشخاص ذوي الأولوية (كبار السن، مقدمو الرعاية، إلخ..).