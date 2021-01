ترمب "أعداد وفيات كورونا مبالغ فيها".. وخبراء الصحة يردون عليه

قال الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب، الأحد، إن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) والوفيات "مبالغ فيها" في الولايات المتحدة، حيث سجلت البلاد عددًا قياسيًا من الإصابات اليومية، كما تجاوزت حصيلة الوفيات 350 ألفًا.

وغرّد ترمب على موقع تويتر "عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيه إلى حد بعيد في الولايات المتحدة بسبب أسلوب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC السخيف في التحديد مقارنة بالدول الأخرى، التي أبلغ الكثير منها، عن قصد، بشكل غير دقيق للغاية أعدادًا منخفضة"، واصفا إياها بـ "الأخبار الكاذبة".

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. “When in doubt, call it Covid.” Fake News!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021