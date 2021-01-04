"تعبانين وبنموت".. بكاء طبيبة مصرية أفنت عمرها في العمل واليوم لا تجد علاجا (فيديو)

وجهت طبيبة مصرية، رسالة إلي مسؤولي وزارة الصحة، قائلة "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وقالت الطبيبة وتدعى جيهان؛ إنها تعاني من تجلط بالرئة والتهاب رئوي منذ 90 يوما، وما زالت تخضع للعلاج إلا أن إدارة عملها تطالبها بالعودة إلي العمل رغم تدهور حالتها.

وأشارت الطبيبة، التي تعمل استشاري صحة نفسية، إلى أنها تخشي من نقل العدوى للمرضي، إلا أن إدارة عملها أبلغتها ضرورة الالتزام بنشرة وزير الصحة.

وأصدرت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قرارا الأسبوع الماضي، بوقف جميع إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة.

وأرجعت الوزيرة قرارها إلي الظروف التي تمر بها مصر والعالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وشددت الوزارة على الالتزام بقرارها والمتابعة المستمرة بالوضع الوبائي.

وتم تداول فيديو لطبيبة المصرية على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تبكي موجه حديثها لمسؤولي بوزارة الصحة المصرية، قائلة "أنا خدمت البلد 30 سنة لما كنت بصحتي، والأن أنا بموت ولم أجد من يقف بجانبي ويساندني".

وأضافت "الأمر مؤلم نفسيا جدًا أن أخدم البلد 30 عاما ولا أجد أي دعم في تلك اللحظة التي أمر بها"، وتابعت "أنا ليس لدي أي مانع من العودة للعمل واللي يتعدي يتعدي".

وتساءلت وهي تبكي "كيف سننجو من الكورونا ونحن لا نرحم بعض؟ احنا مش بنرحم بعض.. وحشين مع بعض ..ازي ربنا هيرحمكم".

واختتمت حديثها موجهة رسالة إلي مسؤلي وزارة الصحة المصرية "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وحسبنا الله ونعم الوكيل".

في سياق متصل، أعلنت نقابة الأطباء المصرية ،اليوم الإثنين، عن وفاة الدكتور علاء عبد الرازق استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنيرة والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في صفوف الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلي 276 طبيبًا، بينهم 9 توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس تسجيل 1309 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و64 حالة وفاة، وبذلك فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 142187 حالة من ضمنهم 113898 حالة تم شفاؤها، و7805 حالة وفاة.