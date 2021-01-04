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بعد سلطان عمان.. ملك البحرين يغيب عن القمة الخليجية

شعار دول مجلس التعاون الخليجي (موافع التواصل)
شعار دول مجلس التعاون الخليجي (موافع التواصل)
4/1/2021

أعلنت البحرين، اليوم الإثنين، أن عاهل البلاد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة أناب نجله ولي العهد، الأمير سلمان لترأس وفد بلاده بالقمة الخليجية التي تنعقد، الثلاثاء، في محافظة العلا شمال غربي السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن "ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء يتوجه الثلاثاء إلى السعودية نيابة عن الملك، مترأسا وفد المملكة في القمة".
https://twitter.com/bna_ar/status/1346102575213502467/photo/1

وفي وقت سابق الإثنين، ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء، سيغادر البلاد، الثلاثاء، متوجها للسعودية نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، لتمثيل وفد بلاده بالقمة.

فيما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، أن أميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سيترأس وفد بلاده بالقمة، في أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويضم مجلس التعاون الخليجي، 6 دول هي السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي مساء الإثنين أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر في إنهاء لأزمة استمرت ثلاث سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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