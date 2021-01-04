بعد تجاوزه رقم الأسطورة بيليه.. رونالدو ثاني أفضل هداف في التاريخ

نجح نجم كرة القدم البرتغالي،كريستيانو رونالدو، في رفع رصيده من الأهداف إلي 758 هدفا، ليتجاوز بذلك رقم الأسطورة البرازيلي بيليه.

استطاع رونالد ،أمس الأحد، إحراز هدفين لفريقه يوفنتوس في شباك نادي أودينيزي، ليرفع رصيده التهديفي الحالي في المباريات الرسمية، إلى 758 هدفا ويصبح بذلك ثاني هداف في تلك اللعبة.

جاء إنجاز رونالدو بعد أيام من الوعد الذى قطعه على نفسه مع جمهوره، في رسالة التهنئة بالعام الجديد، بإن يحقق معهم مزيدا من الإنجازات، مطالبا إياهم بدعمه حتي النهاية.

Grandi ragazzi!👏🏽

Abbiamo iniziato il 2021 nel migliore dei modi! 🏳️🏴💪🏽 #finoallafine pic.twitter.com/7EBU6GhHjT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 3, 2021

كان الأسطورة البرازيلية بيليه قد سجل 757 هدفاً خلال مسيرته الكروية مع سانتوس ونيويورك كوزموس والمنتخب البرازيلي بين عاميّ 1956 و1977.

ويعد رونالدو بذلك على بعد هدف واحد فقط من أعلى رقم عالمي سجل حاى الآن بواقع (759) هدفاً، والذي يعود إلى المهاجم النمساوي التشيكي جوزيف بيكان الذي لمع اسمه في ثلاثينيات القرن الماضي.

.@Cristiano is now just one goal away from becoming the highest goalscorer of all time in the history of football. He has a golden chance of doing just that in the coming days when Juve take on AC Milan and Sassuolo. GOAT of GOATs. #tukonewshttps://t.co/UxZwrQBT6Y — Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) January 4, 2021

كما يتفوق رونالدو برصيده التهديفي أيضا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بدوره اجتاز الرقم الخاص ببيليه ليصير أكثر لاعب إحرازًا للأهداف بقميص فريق واحد.

✅ Goal scored for 20th straight year

✅ More career goals than Pele

✅ First to 250M followers on Instagram @Cristiano had a good Sunday. What makes him such a phenomenal brand? ITW Core takes a look: https://t.co/F9ZdfLGdcI#ITWSports #CristianoRonaldo #CR7 #Juventus pic.twitter.com/xUXJ35HHPk — ITW Sports (@ITWSports) January 4, 2021

وتفاعل جمهور رونالد مع هذا الانجاز تحت وسم يحمل اسمه، مطالبين إياه بالعمل على خط سطر جديد في تاريخ الكرة البرتغالية والعالمية، وذلك بكسر رقم الأسطورة العالمي سلافيا جوزيف بيكان، الذي سجل 805 أهداف بين عامي 1931- 1955.