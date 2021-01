بعد تجاوزه رقم الأسطورة بيليه.. رونالدو ثاني أفضل هداف في التاريخ

نجح نجم كرة القدم البرتغالي،كريستيانو رونالدو، في رفع رصيده من الأهداف إلي 758 هدفا، ليتجاوز بذلك رقم الأسطورة البرازيلي بيليه.

استطاع رونالد ،أمس الأحد، إحراز هدفين لفريقه يوفنتوس في شباك نادي أودينيزي، ليرفع رصيده التهديفي الحالي في المباريات الرسمية، إلى 758 هدفا ويصبح بذلك ثاني هداف في تلك اللعبة.

جاء إنجاز رونالدو بعد أيام من الوعد الذى قطعه على نفسه مع جمهوره، في رسالة التهنئة بالعام الجديد، بإن يحقق معهم مزيدا من الإنجازات، مطالبا إياهم بدعمه حتي النهاية.

كان الأسطورة البرازيلية بيليه قد سجل 757 هدفاً خلال مسيرته الكروية مع سانتوس ونيويورك كوزموس والمنتخب البرازيلي بين عاميّ 1956 و1977.

ويعد رونالدو بذلك على بعد هدف واحد فقط من أعلى رقم عالمي سجل حاى الآن بواقع (759) هدفاً، والذي يعود إلى المهاجم النمساوي التشيكي جوزيف بيكان الذي لمع اسمه في ثلاثينيات القرن الماضي.

.@Cristiano is now just one goal away from becoming the highest goalscorer of all time in the history of football.

He has a golden chance of doing just that in the coming days when Juve take on AC Milan and Sassuolo.

GOAT of GOATs. #tukonewshttps://t.co/UxZwrQBT6Y

— Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) January 4, 2021