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بعد تجاوزه رقم الأسطورة بيليه.. رونالدو ثاني أفضل هداف في التاريخ

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)
4/1/2021

نجح نجم كرة القدم البرتغالي،كريستيانو رونالدو، في رفع رصيده من الأهداف إلي 758 هدفا، ليتجاوز بذلك رقم الأسطورة البرازيلي بيليه.

استطاع رونالد ،أمس الأحد، إحراز هدفين لفريقه يوفنتوس في شباك نادي أودينيزي، ليرفع رصيده التهديفي الحالي في المباريات الرسمية، إلى 758 هدفا ويصبح بذلك ثاني هداف في تلك اللعبة.

جاء إنجاز رونالدو بعد أيام من الوعد الذى قطعه على نفسه مع جمهوره، في رسالة التهنئة بالعام الجديد، بإن يحقق معهم مزيدا من الإنجازات، مطالبا إياهم بدعمه حتي النهاية.

كان الأسطورة البرازيلية بيليه قد سجل 757 هدفاً خلال مسيرته الكروية مع سانتوس ونيويورك كوزموس والمنتخب البرازيلي بين عاميّ 1956 و1977.

ويعد رونالدو بذلك على بعد هدف واحد فقط من أعلى رقم عالمي سجل حاى الآن بواقع (759) هدفاً، والذي يعود إلى المهاجم النمساوي التشيكي جوزيف بيكان الذي لمع اسمه في ثلاثينيات القرن الماضي.

كما يتفوق رونالدو برصيده التهديفي أيضا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بدوره اجتاز الرقم الخاص ببيليه ليصير أكثر لاعب إحرازًا للأهداف بقميص فريق واحد.

وتفاعل جمهور رونالد مع هذا الانجاز تحت وسم يحمل اسمه، مطالبين إياه بالعمل على خط سطر جديد في تاريخ الكرة البرتغالية والعالمية، وذلك بكسر رقم الأسطورة العالمي سلافيا جوزيف بيكان، الذي سجل 805 أهداف بين عامي 1931- 1955.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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